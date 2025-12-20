Yapay Zeka İnterneti Öldürüyor!

Yapay zeka interneti öldürüyor. Muhtemelen pek çoğunuz bu cümleyi okuduğunuzda bir komplo teorisinden bahsedeceğimizi düşündü. Ancak durum pek de öyle değil. Yapay zeka ile üretilen içerikler internetin dört bir yanında salgın gibi yayılıyor ve sevdiğimiz her şeyi öldürüyor.

Yapay Zeka Savaşları Hızla Devam Ediyor

OpenAI, Kasım 2022'de ChatGPT'nin herkese açık sürümünü ilk duyurduğuna internet çılgına döndü. Deneyen herkes bu yapay zeka aracının yeteneklerinden büyülendi ve OpenAI insanların gözünde yeni Google oldu.

Elbette ki OpenAI'ın bu hamlesine Google'dan ve diğer teknoloji şirketlerinden cevap gecikmedi. Kısa süre içerisinde herkes yapay zeka araçları üretir oldu ve ortalık adeta bir savaş alanına döndü.

Google Gemini 3'ü yayınlar yayınlamaz OpenAI ChatGPT 5.2 ile Google'a, Anthropic ise Opus 4.5 ile OpenAI'a cevap veriyor. Daha pek çok şirketin dahil olduğu bu zincir sonsuza kadar böyle devam edecek gibi görünüyor.

Yapay Zeka ile Üretilen İçeriklerin Sayısı Artıyor

İşin kötü yanı ise bu şirketlerin geliştirdiği ve birkaç hafta sonra daha iyisi çıkan yapay zeka araçları ile üretilen içerikler salgın gibi yayılıyor. İnternet siteleri, sosyal medya ve hatta televizyonlar bile yavaş yavaş "AI Slop" olarak adlandırılan çöp içeriklerle dolu.

Graphite'in verilerine göre artık bir gün içerisinde yazılan makalelerin yüzde 52'si yapay zeka ile üretiliyor. Çok değil sadece 1-2 sene önce başkalarının içeriklerini çalıp biraz değiştirerek yayınlamak ayıp kabul edilirken, günümüzde yaygın bir uygulama olarak karşımıza çıkıyor.

Yine bir başka araştırmaya göre YouTube, Instagram ve Tiktok gibi platformlarda karşımıza çıkan her beş videodan biri yapay zeka ile üretildi. Bu videoları üreten kanallar 2025'te sadece YouTube'dan 63 milyar izlenme elde etti.

Belirtmekte fayda var ki yapay zeka kullanımı suç değil. Ancak buradaki problem yapay zeka ile üretilen içerikler değil. Bunların büyük bir bölümünün çalıntı ve kalitesiz içerikler olması. Çoğu hipnotize edici ve adeta insanı transa sokan içerikler.

Üstelik bunlardan kaçış yok. Örneğin ekiden insanların sevdiğimiz konulardaki paylaşımlarını okumak için Twitter'a girerdik. Ancak günümüzde X olarak adlandırılan platform mavi rozetli zombilerle dolu ve tek yaptıkları şey AI video ve yazılar paylaşmak.

Yapay Zeka En Çok Dolandırıcılara Yaradı

Yapay zeka teknolojileri sadece içerik üretiminde değil, dolandırıcılıkta da işleri değiştirdi. Günümüzde ses klonlamak, AI video ve fotoğraflar yapmak oldukça maliyetsiz. Tam da bu nedenle dolandırıcılar özellikle teknolojiye uzak bireyleri artık çok daha kolay dolandırıyor.

Uzmanlar, insanları duydukları ve hatta gördüklerine inanmamaları konusunda uyarıyor. Siyaset de dolandırıcılardan farksız. A partisi üyesi yapay zeka ile oluşturulmuş görüntüleri alıyor ve B partisini yapmadıkları bir şeyle suçlayarak oy devşirmeye çalışıyor.

Ayrıca gerçek insanların fotoğraflarında yapılan oynmalaların da altını çizmek gerek. Ünlülerin olmayan müstehcen görüntüleri artık her yerde. Bundan daha da kötüsü sıradan insanların da bu tarz fotoğraflarını yapmak çok kolay. Geçmişte insanların şantaja mağruz kaldığı bir dizi rezil olayı size haberleştirip anlatmıştık.

Ekonomik Yıkım Korkunç Olabilir

Yapay zeka bazı işleri kolaylaştırdı bu bir gerçek. Çıktılar çoğu zaman niteliksiz ve kalitesiz bu bir gerçek. Ancak eskiden belirli bir bilgi birikimi ve bütçe gerektiren çoğu şey AI ile yapılabiliyor. Ancak insanlar bunun bir şekilde kendilerine yarayacağı konusunda naif davranııyor.

Milyar dolar değerindeki teknoloji şirketleri bizim dostumuz değil. Tek amacı kar etmek olan bu şirketlerin para kazandırdığı tek kişi hissedarları ve özellikle üst mevkideki çalışanları. Bizler umurlarında değiliz ve iş gücünden tasarruf edebilecekleri anlarda hepimizi işsiz bırakmaktan çekinmeyecekler.

Ayrıca hayır, işsiz kalan milyonlarca insan yapay zeka veri merkezlerinde çalışmayacak. Bu küçük bir grup için gerçek olsa bile dışarıda yüz milyonlarcası AI yüzünden işini kaybetmiş olacak. Bir diğer argüman ise vatandaşlık maaşı.

Yapay zeka savunucularının bu konuyla ilgili bir diğer argümanı da bizim sadece yaşayacağımız ve bunun karşılığında belirli bir ücret alacağımız. Tüm işi ise AI ve AI tarafından yönetilen robotlar yapacak. Elon Musk, bu fikri en çok dile getiren insanlardan biri.

Ancak insanlığın tarih boyunca eşi benzeri görülmemiş bir şekilde paylaşımcı olması fikri kulağa pek de gerçekçi gelmiyor. Ki gelecekte paraya ihtiyacınız olmayacak diyen Elon Musk, dünyanın ilk trilyoneri olma yolunda emin adımlarla ilerliyor.

Altını çizmekte fayda var ki biz sıradan insanların bu konuda yapabileceği neredeyse hiçbir şey yok. Ancak, AI kullanımı konusunda daha dikkatli olabilir ve belki de önümüzdeki tehlike konuusnda daha dikkatli adımlar atabiliriz.