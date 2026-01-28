Teknolojide Taht Değişimi: Apple 10 Yıl Sonra Liderliği Kaybetti!

Yapay zeka nedeniyle DRAM ve NAND fiyatlarında sert artışlar yaşanıyor ve donanım üreticileri son kullanıcıları bir kenara bırakarak toplu sipariş geçen firmalara yöneliyor. CNBC'nin haberine göre yapay zeka çiplerine olan bu devasa talep artışı nedeniyle NVIDIA, Apple'ı tahtından indirerek TSMC için en büyük gelir kaynağı olacak.

NVIDIA’nın Yükselişi Apple’ın Ayrıcalıklarını Bitiriyor mu?

Apple, on yıldan fazla bir süredir TSMC'nin en önemli müşterisi olarak kabul ediliyor. Teknoloji devi iPhone ve iPad'de kullanılan özel tasarım A serisi işlemcilerinin yanı sıra Mac ve iPad için M serisi çiplerinin üretiminde Tayvanlı şirkete güveniyor. Bu ilişki Apple'a TSMC'nin en gelişmiş üretim teknolojilerine erken erişim sağladı.

Analistlerin tahminleri Nvidia’nın 2026 yılında TSMC için yaklaşık 33 milyar dolar gelir sağlayacağı yönünde; bu da dökümhanenin toplam gelirinin yaklaşık yüzde 22'sini temsil ediyor. Apple’ın ise 27 milyar dolar ile toplam gelirin yaklaşık yüzde 18'ini oluşturacağı tahmin ediliyor.

Nvidia CEO'su Jensen Huang'ın, geçtiğimiz günlerde katıldığı bir podcast yayınında Nvidia'nın artık TSMC'nin en büyük müşterisi olduğunu belirterek bu durumu doğrulamıştı.

Nvidia’nın TSMC gelirlerindeki payının artmasının arkasındaki temel nedenlerden biri, ihtiyaç duyduğu çiplerin niteliği. Yapay zeka hızlandırıcıları; Apple’ın A veya M serisi çiplerine kıyasla çok daha büyük, karmaşık ve üretimi maliyetli bileşenler. Bu çipler genellikle en ileri üretim süreçlerini, gelişmiş paketleme tekniklerini ve daha yüksek plaka (wafer) maliyetlerini gerektiriyor; bu da TSMC için çip başına daha yüksek gelir anlamına geliyor.

Apple genel olarak çok daha yüksek hacimli işlemci sevkiyatı yapsa da, güç verimliliği ve tüketici cihazları için optimize edilmiş daha küçük sistem çiplerine odaklandığı için birim başına üretim maliyeti daha düşük kalıyor.

TSMC’nin yapay zeka odaklı müşterilere artan bağımlılığı Apple için bazı sonuçlar doğurabilir. Apple hala dökümhanenin en önemli müşterilerinden biri olsa da, artık kapasite artırımı veya sermaye harcaması kararlarının ana itici gücü konumunda değil. Analistler, Nvidia’nın her yeni nesil üretim sürecinde geliştirme sürecine yön veren ve yatırımı rasyonel kılan "ölçek müşteri" rolünü Apple’dan devraldığını ifade ediyor.