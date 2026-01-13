SSD Fiyatlarına Yapay Zeka Zammı Geliyor

Yapay zeka teknolojilerindeki hızlı ve kontrolsüz ilerleme günlük hayatımızı olumsuz etkilemeye devam ediyor. Bildiğiniz üzere bunun en somut örneklerinden birini RAM fiyatlarında gördük. Veri merkezleri için ihtiyaç duyulan DRAM oranının artması ile birlikte bilgisayarlarda kullanılan RAM'ler adeta küçük bir servet değerine ulaştı.

Üstelik bu durum sadece yeni bir bilgisayar toplayacak olan ya da mevcut bilgisayarına RAM alacak kişileri değil, A'dan Z'ye neredeyse bütün teknoloji pazarını etkileyen bir krize dönüştü. Son ortaya çıkan bilgilere göre ise durum çok daha kötüleşebilir. RAM'den sonra sıra şimdi de SSD fiyatlarına gelebilir.

Nvidia'nın Vera Rubin'i SSD Krizini Tetikleyebilir

Nvidia, CES 2026'da yapay zeka veri merkezleri ve süper bilgisayarlar için tasarlanan Vera CPU ile Rubin GPU içeren yeni "Vera Rubin" AI platformunu tanıttı. 2026'nın ikinci yarısında kullanıma sunulması beklenen bu teknoloji şimdiden tehlike çanlarının çalmasına neden oldu.

Nvidia'nın Vera Rubin'i veriyi daha hızlı işlemek için "Inference Context Memory Storage" (ICMS) adı verilen yeni bir yapı kullanıyor. İşte bizim için sorun olan şey de tam olarak bu. ICMS, sunucu başına yaklaşık 1.152 TB (1.1 Petabayt) ek SSD depolama alanı gerektiriyor.

Bu tek bir ünite için bile devasa bir depolama alanı gerektirdiği anlamına geliyor. Uzmanların analizlerine göre Nvidia'nın sadece bu sunucular için ihtiyaç duyacağı SSD miktarı 2026'da 34.6 milyon TB. Ki bu da küresel talevin yüzde 2.8'i anlamına geliyor. Bu sayı 2027'de ise 115.2 milyon TB yani küresel talebin yüzde 9.3'ü olacak.

Ne yazık ki böyle bir talep artışı RAM fiyatlarında olduğu gibi SSD fiyatlarında da bir artışa neden olabilir. Günümüzde 1 TB NVMe SSD fiyatları halihazırda yüksek ve 4 bin TL'den başlıyor. Eğer RAM'dekine benzer bir kriz olursa fiyatların arttığını görebiliriz.

Ne yazık ki yurt dışında yüzde 60 yüzde 70 civarı gerçekeleşen zamlar ülkemizde 3-4 kat şeklinde yansıyor. Bu nedenle yakın zamanda SSD alma gibi bir planınız varsa önceliklendirmeyi düşünebilirsiniz. Bununla beraber SSD dolandıırıcılıklarının da artma ihitmalinin yüksek olduğunu hatırlatmakta fayda var.