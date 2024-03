NVIDIA, Yapay Zekası Yüzünden Dava Edildi: Telif Hakkı İhlalinde Bulunuyor!

NVIDIA'ya, NeMo yapay zekasının eğitilmesi için telif hakkıyla korunan kitapların izinsiz kullanıldığını iddia eden üç yazar tarafından dava açıldı.

Yapay zeka platformu NeMo'nun sıradan yazı dilinde simüle edilebilmesi için 196.640 kitaptan oluşan bir veriyle eğitildiği ve Ekim ayında da "telif hakkı ihlali raporlarından dolayı" kaldırıldığı söylendi.

Brian Keene, Abdi Nazemian ve Stewart O'Nan, geçtiğimiz Cuma günü San Francisco federal mahkemesine taşınan toplu davada, NVIDIA'nın NeMo'yu bahsi geçen kitaplarla eğitildiğini kabul ettiği ve telif hakkı ihlalinde bulunduğu ifade edildi.

NVIDIA Konuyla İlgili Ne Açıklama Yaptı?

NeMo'nun büyük dillerinin eğitilmesi için kullanılan telif hakkıyla korunan çalışmalar için yazarlar tazminat talep ediyor. Dava kapasındaki eserler arasında Keene'in 2008 yılında yayınlanan romanı Ghost Walk, Nazemian'ın 2019 yılında yayınlanan Like a Love Story ve O'Nan'ın 2007'de basılan Last Night at the Lobster yer alıyor.

Tüm bu iddialar karışısında NVIDIA henüz hiçbir yorum yapmadı. Yazarların avukatları da ek yorum taleplerine hemen yanıt verdi. NVIDIA; metin, görüntü ve ses gibi komutlara göre içerik oluşturan yapay zekası yüzünden yazarların haricinde New York Times tarafından da dava edilmişti.