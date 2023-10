NVIDIA Yeni DLSS Destekli Oyunlarını Duyurdu!

NVIDIA, DLSS teknolojisi ile desteklenen bir dizi yeni oyunu beraberinde getiren en yeni Game Ready ve Studio sürücülerini tanıttı. Bu seride dikkat çeken oyunlar arasında 'Alan Wake 2' RTX Campaign ve 'Call of Duty: Modern Warfare III' beta yer alıyor.

DLSS destekli oyunların güncellenmiş listesinde ayrıca Lords of the Fallen, RoboCop: Rogue City demosu, Highrise City ve daha önce de belirtildiği gibi Call of Duty: Modern Warfare III açık betası yer alıyor.

PC için Call of Duty: Modern Warfare III Multiplayer Açık Beta, DLSS Super Resolution ve NVIDIA Reflex özellikleriyle 12 Ekim'de başlayacak. Oyunun tam sürümünün 10 Kasım'da çıkması planlanırken, ön sipariş veren PC oyuncuları 12 Ekim'de erken erişim kazanacak. Call of Duty: Modern Warfare III 14 Ekim'den 16 Ekim'e kadar herkes tarafından indirilebilir ve oynanabilir olacak.

Birinci şahıs nişancı oyunları dünyasında, PC gecikmesi gibi faktörler sonuçta önemli bir fark yaratabilir. GeForce oyuncuları beta süresince NVIDIA Reflex'in gecikme süresini azaltan avantajlarının yanı sıra DLSS 2 Super Resolution'ın performans artışını da dört gözle bekleyebilirler.

Bu Haftanın Yeni DLSS Oyunları

Call of Duty: Modern Warfare III PC açık betası, 12 Ekim'de DLSS 2 ve NVIDIA Reflex desteğiyle başlıyor.

PC açık betası, 12 Ekim'de DLSS 2 ve NVIDIA Reflex desteğiyle başlıyor. Lords of the Fallen , 13 Ekim'de DLSS 3 desteğiyle piyasaya sürülüyor ve 4K'da maksimum performansı ortalama 2,9 kat artırıyor.

, 13 Ekim'de DLSS 3 desteğiyle piyasaya sürülüyor ve 4K'da maksimum performansı ortalama 2,9 kat artırıyor. RoboCop: Rogue City demosu şimdi DLSS 3 ve DLAA desteğiyle oynanabilir.

demosu şimdi DLSS 3 ve DLAA desteğiyle oynanabilir. Highrise City kısa bir süre önce erken erişim aşamasını tamamladı ve DLSS 2 desteği ile oynanabilir hâle geldi.

Peki siz yeni DLSS destekli oyunlardan hangisini oynamayı düşünüyorsunuz? Düşüncelerinizi aşağıdaki yorumlar kısmından bizimle paylaşabilirsiniz.