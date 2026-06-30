Amiral Gemisi Telefonlara Güç Verecek İşlemciler İçin Tarih Netleşti!

ABD'li yarı iletken devi Qualcomm, merakla beklenen Snapdragon Summit 2026 etkinliğinin tarihini resmen açıkladı. Özellikle akıllı telefon dünyasının yakından takip ettiği bu etkinlikte şirketin yeni nesil amiral gemisi mobil işlemcilerini tanıtması bekleniyor. Peki Snapdragon Summit 2026 ne zaman düzenlenecek?

Qualcomm Snapdragon Summit 2026 Ne Zaman Gerçekleşecek?

Qualcomm, yaptığı açıklamayla Snapdragon Summit 2026 etkinliğinin 22-24 Eylül 2026 tarihleri arasında düzenleneceğini duyurdu. ABD'nin Hawaii eyaletinde gerçekleştirilecek etkinlikte şirketin yeni amiral gemisi mobil işlemcisi Snapdragon 8 Elite Gen 6'yı tanıtması bekleniyor. Ancak sadece bu yonga setini görmeyeceğiz.

Qualcomm Snapdragon 8 Elite Gen 6 Serisinin Özellikleri Neler Olacak?

Geçen sene duyurulan Qualcomm Snapdragon 8 Elite Gen 5 birçok amiral gemisi telefonda yer almışken şimdi sırada Snapdragon 8 Elite Gen 6 serisi var. İddialara göre bu seri iki farklı işlemciden oluşacak. Bunların sırasıyla Snapdragon 8 Elite Gen 6 ve Snapdragon 8 Elite Gen 6 Pro isimleriyle çıkması bekleniyor.

Söylentilere göre iki işlemci de 2 nanometre (nm) fabrikasyon sürecinden geçecek. Geçen sene çıkan Snapdragon 8 Elite Gen 5 ise 3 nm ile gelmişti. Bildiğiniz üzere nanometre değeri ne kadar küçükse o kadar çok yüksek performans ve çok daha düşük güç tüketimi anlamına geliyor. Buna göre yeni işlemcilerin ciddi ölçüde daha yüksek performans sunacağını söyleyebiliriz.

İddialara göre Snapdragon 8 Elite Gen 6, 2+3+3 düzeninde toplam 8 çekirdekle gelecek. Bununla beraber Adreno 845 grafik birimine (GPU) sahip olacak. Bu arada Snapdragon 8 Elite Gen 6 Pro’daki GPU’nun ise Adreno 850 olması bekleniyor. Grafik biriminin oyun grafiklerinden arayüzün çizilmesine ve video oynatma gibi önemli işlerde rolü büyük.

Snapdragon 8 Elite Gen 5’te Adreno 840 vardı. Buna göre Snapdragon 8 Elite Gen 6’nın selefine kıyasla daha yüksek grafik performansı sunması bekleniyor. Snapdragon 8 Elite Gen 6 Pro ise hem Snapdragon 8 Elite Gen 6 hem de Snapdragon 8 Elite Gen 5’e göre daha iyi performans sunacak.

Öte yandan Snapdragon 8 Elite Gen 6 Pro’nun 5 GHz’e kadar çıkabilen saat hızı sunması bekleniyor. Böylece ilk akıllı telefon işlemcisi olabilir. GHz, işlemcinin saniyede kaç kez çalışabildiğini ifade eden saat hızıdır. 1 GHz saniyede 1 milyar döngüyken, 5 GHz ise saniyede 5 milyar döngüye olanak tanr.

Snapdragon 8 Elite Gen 6 Pro, 5 GHz sayesinde uygulamaların daha hızlı açılmasını, büyük dosyaların daha hızlı işlenmesini ve yapay zeka işlerinin daha hızlı tamamlanmasını sağlayabilir. Tabii GHz’in artması işlemcinin daha fazla ısınmasına yol açabilir. Qualcomm’un bunun için önemli bir soğutma sistemine yer vereceği iddia ediliyor.

Qualcomm Snapdragon 8 Elite Gen 6 Hangi Telefonlara Güç Verecek?

Qualcomm Snapdragon 8 Elite Gen 6 ve Snapdragon 8 Elite Gen 6 Pro işlemcilerin bu yılın kalanında ve gelecek yılın ilk yarısında piyasaya sürülecek Android telefonlara güç vermesi bekleniyor. Bu doğrultuda söz konusu yonga setlerinin Samsung Galaxy S27 ve Xiaomi 18 serileri ile OnePlus 16 modelinde kullanılması bekleniyor. Bu sayede bu modellerin yılın en iyi akıllı telefonları arasında yer alması bekleniyor.

Editörün Yorumu

Qualcomm'un yeni işlemcileriyle özellikle en güçlü rakibi MediaTek arasındaki rekabetin daha da kızışacağını düşünüyorum. Özellikle 2 nm üretim süreci ve 5 GHz'e kadar ulaşabileceği konuşulan saat hızları doğru çıkarsa yeni yonga setleri yalnızca performanslarıyla değil, enerji verimliliği açısından da önemli bir sıçrama sunabilir.