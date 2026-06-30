Türk Oyuncular, Dönüş Dolaşıp Bu Oyunu Oynuyor! Etkisinden Çıkılmıyor

Valve, her hafta düzenli olarak Steam'de en çok satın alınan oyunları açıklığa kavuşturuyor. Yeni paylaşılan liste ise 23-30 Haziran 2026 tarihlerinde hem küresel çapta hem Türkiye özelinde en çok hangi oyunların yoğun talep gördüğünü ortaya çıkardı. Geçen hafta Türkiye'nin en çok satın aldığı ikinci oyun, bu hafta ilk sıraya yükseldi.

Türk Oyuncular, Steam'de En Çok Hangi Oyunları Satın Aldı?

Türk oyuncuların Steam'de 23-30 Haziran 2026 tarihlerinde en çok satın aldığı oyun, Meccha Chameleon oldu. Bu yapım çok basit bir mantığa sahip olsa da esasında alışması son derece zor. Bir grup saklanıyor, diğer grup ebe olup sınırlı süre içinde saklananları bulmaya çalışıyor. Herkes süre sona ermeden önce yakalanırsa ebe takımı kazanıyor. Ama biri bile bulunmadan kalırsa saklananlar zafer elde ediyor.

Oyun, bu hâliyle hepimizin çocukken oynadığı saklambaçtan farksız, değil mi? Ama oynanış tarafında önemli bir fark var. Saklananlarda boya var. Kendilerini boyayarak bir yerin parçası gibi gösteriyorlar. Ebeler ise onların yerini bulmak için epey uğraşıyor. Her iki takım için de zorlayıcı mekanikler söz konusu ancak eğlenceli anlar yaşamanızın önünde engel oluşturmuyor.

Bu oyunu ister en yakın arkadaşınızla ister hiç tanımadığınız insanlarla oynayabiliyorsunuz. Eğer severek takip ettiğiniz bir yayıncı varsa o da izleyicileri ile oynayabilir. Sadece sunucuyu herkese açık hâle getirmesi yeterli. Daha sonra siz de izleyici olarak oyuna katılabiliyorsunuz.

Bu arada listenin ikinci sırasında Türk oyuncuların gözdesi EA Sports FC 26 yer aldı. Futbol oyunları arasında öne çıkan bu yapım, serinin önceki oyunlarına göre daha gelişmiş durumda. Öyle ki animasyonlar baştan aşağı elden geçirildi. Kaleci hareketlerinden de bu kolaylıkla fark edilebiliyor. Ayrıca taktiklerin de maç üzerinde ciddi bir etkisi var. Meccha Chameleon gibi çok oyunculu modu desteklemesi sayesinde hiç tanımadığınız insanlarla maç yapabilirsiniz. Birden fazla kontrolcü varsa yanınızdaki arkadaşınıza da meydan okuyabilirsiniz.

Dünya, Steam'de En Çok Hangi Oyunlara Para Harcadı?

Mecha Chameleon Cyberpunk 2077 Dead by Daylight The Binding of isaac: Rebirth Warhammer 40 000: Darktide Call of Duty: Modern Warfare II EA Sports FC 26 Baldur's Gate 3 Red Dead Redemption 2 Forza Horizon 6

Dünya genelinde en çok satın alınan oyunlara baktığımızda zirvedeki isim yine değişmiyor. Türk oyuncuların en çok satın aldığı yapım yine zirvedeki yerini koruyor. Bunu da ilk olarak 2020 yılının sonuna doğru piyasaya sürülen Cyberpunk 2077 takip ediyor. CD Projekt Red'in siberpunk oyunları arasında açık ara önde olan yapımında hayatını kaybetmemek için büyük bir mücadele veren paralı asker V'yi yönetiyoruz.

Oyunda birden fazla son mevcut. Bunlardan hangisini seçeceğimiz tamamen bize bırakılıyor ama oyun sona erdikten sonra en son kayıt noktasından başlayıp diğer sonları da deneyebiliyoruz. Ne yazık ki bu diğer görevler için geçerli değil. Belirli bir görevde kayıt almadıysanız ona geri dönüş yapamıyorsunuz.

Görev yapmadığınız zamanlarda Night City'de dilediğiniz gibi gezebiliyorsunuz. Araba ya da motosiklet sürüp köşe başlarında bulunan aranan kişileri etkisiz hâle getirebiliyorsunuz. Bununla birlikte olay yerlerine gidip sorun çıkaran kişileri de alt edebiliyorsunuz. Öte yandan mağazalardan kıyafet ya da ekipman alabiliyorsunuz.

Küresel çapta en çok satın alınan üçüncü oyunun Dead by Daylight olduğunu da belirtelim. En iyi korku oyunları arasında yer alan bu oyunun listelerde üst sıralara çıkması büyük bir olasılıkla oyuna Jason karakterinin eklenmesinden kaynaklı. Bu karakter, oyunda oldukça güçlü. Hayatta kalmaya çalışanları çaresiz bırakacak yeteneklerle geliyor ve oynanışa epey hareketlilik kazandırıyor.

Editörün Yorumu

Steam'de geçen hafta en çok satın alınan oyunlara baktığımda listede indirimlerin büyük bir etkisi olduğunu görüyorum. Meccha Chameleon zaten düşük fiyata sahip. Herkes tarafından erişilebiliyor ama EA Sports FC 26, yüzde 80 indirim aldı. 69.99 dolar yerine 13.99 dolara satılıyor. Benzer şekilde küresel çapta en çok satılan ikinci oyun Cyberpunk 2077'nin fiyatı da yüzde 70 indirimle 44.99 dolardan 13.49 dolara geriledi. Oyuncular muhtemelen bu fırsatları kaçırmak istemedi ve oyunları fırsat sona ermeden kütüphanesine ekledi.