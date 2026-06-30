Samsung'un 200 MP Kameralı Katlanabilir Telefonu Daha Tanıtılmadan Ortaya Çıktı!

Samsung, yakında yeni katlanabilir telefonlarını tanıtmaya hazırlanırken sızıntılar da hız kesmeden gelmeye devam ediyor. Şirketin Galaxy Z Flip 8, Galaxy Z Fold 8 ve Galaxy Z Fold 8 Ultra modellerini birkaç hafta içinde duyurması beklenirken, şimdi Galaxy Z Fold 8 için hazırlanan resmî kılıflar ortaya çıktı. Sızdırılan görseller, katlanabilir akıllı telefonun dikkat çeken tasarım detaylarını gözler önüne seriyor. İşte ayrıntılar...

Samsung Galaxy Z Fold 8'in Tasarımı Nasıl Olacak?

Daha önce ortaya atılan iddialar yeni katlanabilir telefonun daha geniş ekranlı bir tasarıma sahip olacağını gösteriyordu. Yani geçen yıl tanıtılan Galaxy Z Fold 7'de olduğu gibi açıldığında dikey değil, yatay olarak daha uzun olacak. Ortaya çıkan kılıf görselleri de bunu net şekilde doğruluyor.

Ortaya çıkan görsellere baktığımızda Galaxy Z Fold 8'in ön tarafında köşeleri yuvarlatılmış ve delikli ön kameraya sahip bir ekran yer aldığını görüyoruz. Çerçeve kalınlığı ise Galaxy Z Fold 7 ile büyük ölçüde benzer görünüyor. Hatırlatmak gerekirse Galaxy Z Fold 7 katlı halde 8,9 mm; açık halde ise yalnızca 4,2 mm kalınlığındaydı.

Arka tarafa baktığımızda ise sol üst köşede alt alta sıralanan iki kameradan oluşan bir kamera kurulumu göze çarpıyor. Bu kamera kurulumunun hemen altında ise LED flaş yer alıyor. Kamera demişken geçen yıl tanıtılan Galaxy Z Fold 7'de üç adet arka kamera bulunuyordu. Ancak Z Fold 8'e ait ortaya çıkan görsellerde cihazın yalnızca iki arka kamerayla geleceği görülüyor.

Samsung Galaxy Z Fold 8 Kılıflarının Ortaya Çıkması Ne Anlama Geliyor?

Samsung Galaxy Z Fold 8 için hazırlanan kılıfların ortaya çıkması cihazın tasarımının büyük ölçüde netleştiğini ve piyasaya sürülmeye hazır olduğunu gösteriyor. Kılıflar genellikle resmî tanıtımdan birkaç hafta önce üreticiler tarafından hazırlanıyor. Üretim süreci ise markanın bu üreticilerle paylaştığı tasarıma göre yürütülüyor. Bu da tanıtıma sayılı günler kaldığını söyleyebileceğimiz anlamına geliyor.

Samsung Galaxy Z Fold 8'in Özellikleri Neler Olacak?

Ana Ekran Boyutu: 8 inç

8 inç Ana Ekran Teknolojisi: Dynamic AMOLED 2X

Dynamic AMOLED 2X Ana Ekran Yenileme Hızı: 120Hz

120Hz Ekran Parlaklığı: 2600 nit civarı

2600 nit civarı İkinci Ekran Boyutu: 6,5 inç

6,5 inç İkinci Ekran Yenileme Hızı: 120Hz

120Hz İşlemci: Qualcomm Snapdragon 8 Elite Gen 5 for Galaxy

Qualcomm Snapdragon 8 Elite Gen 5 for Galaxy RAM: 12 GB / 16 GB

12 GB / 16 GB Depolama: 256 GB / 512 GB / 1 TB

256 GB / 512 GB / 1 TB Ana Kamera: 200 MP

200 MP Ultra Geniş Açılı Kamera: 50 MP

50 MP Telefoto Kamera: 10 MP

10 MP Ön Kamera: 10 MP

10 MP Batarya: 5.000 mAh

5.000 mAh Hızlı Şarj: 45W

45W Ağırlık: 210 gram civarı

210 gram civarı Kalınlık: Katlanmamış hâli 4,1 mm

Samsung Galaxy Z Fold 8 Ne Zaman Tanıtılacak?

Samsung, Galaxy Z Fold 8 de dahil olmak üzere yeni katlanabilir telefonlarının tanıtım tarihini henüz açıklamadı. Ancak güvenilir sektör kaynaklarından gelen bilgilere göre söz konusu modellerin 22 Temmuz 2026'da düzenlenmesi beklenen Galaxy Unpacked etkinliğinde tanıtılması bekleniyor. Tabii bunun henüz resmî olarak doğrulanmadığını bir kez daha hatırlatalım.

Editörün Yorumu

En iyi katlanabilir telefonlar arasına girecek Samsung Galaxy Z Fold 8 modelinden beklentim oldukça yüksek. Özellikle geniş ekranlı katlanabilir telefonların daha iyi bir kullanıcı deneyimi sunduğunu düşünüyorum. Z Fold 8 ise şık bir tasarıma sahip gibi görünüyor.