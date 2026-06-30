120Hz Ekran, Güçlü İşlemci ve Dahası: Galaxy Z Fold 8'in Özellikleri Ortaya Çıktı!

Samsung önümüzdeki ay merakla beklenen geniş ekranlı katlanabilir telefonunu piyasaya sürecek. Bu kapsamda kısa bir süre önce Galaxy Z Fold 8'in temel teknik özellikleri sızdırıldı. Peki telefon ne gibi özelliklerle kullanıcıların karşısına çıkacak? İşte merak edilen detaylar!

Galaxy Z Fold 8 Özellikleri Neler Olacak?

Ana Ekran Boyutu: 7,6 inç

Kapak Ekranı Boyutu: 5,5 inç

Ekran Teknolojisi: AMOLED

Ekran Yenileme Hızı: 120 Hz

Ana Ekran Çözünürlüğü: QHD+

Kapak Ekranı Çözünürlüğü: QHD+

RAM: 12 GB

Depolama: 256 GB / 512 GB / 1 TB

İşlemci: Snapdragon 8 Elite Gen 5 for Galaxy

Batarya Kapasitesi: 4800 mAh

Hızlı Şarj: Süper Hızlı Şarj 2.0 / Hızlı Kablosuz Şarj 2.0

Ağırlık: 201 gram

Katlanmış Kalınlık: 9,7 mm

Açık Kalınlık: 4,5 mm

Arka Kamera: 50 MP Ultra Geniş + 50 MP Geniş

Ön Kamera: 10 MP Kapak + 10 MP İç

Renk Seçenekleri: Siyah, Kırmızı, Mavi

Galaxy Z Fold 8 Ekran Özellikleri Neler Olacak?

Galaxy Z Fold 8'de 7,6 inç boyutunda, 120Hz yenileme hızı ve QHD+ çözünürlük sunan AMOLED bir ana ekran mevcut olacak. Dış ekranı ise 5,5 inç boyutunda olmasının yanı sıra 120Hz yenileme hızına, QHD+ çözünürlüğe ve AMOLED teknolojisine sahip olacak.

Kullanıcılar katlanabilir telefonun 120Hz yenileme hızları sayesinde 90Hz'e kıyasla daha akıcı bir ekran deneyimi elde edebilecek. Ek olarak AMOLED paneli ise LCD ekranlara kıyasla daha canlı renkler sunabiliyor. Aynı zamanda siyah renkleri en gerçekçi tonuyla gösterebiliyor.

Galaxy Z Fold 8 İşlemcisi Ne Olacak?

Katlanabilir telefonda Qualcomm Snapdragon 8 Elite Gen 5'in Samsung için özel optimize edilen Snapdragon 8 Elite Gen 5 for Galaxy isimli özel bir sürümü bulunacak. Kullanıcılar halihazırda Galaxy S26 Ultra gibi amiral gemilerinde yer alan bu yonga seti sayesinde üst düzey bir oyun deneyimi elde edebilecekler. Yapılan testlere göre işlemci PUBG Mobile ve Mobile Legends: Bang Bang'i 120 FPS ve Wuthering Waves ve Genshin Impact'i ise 60 FPS seviyesinde çalıştırabiliyor.

Galaxy Z Fold 8 Kamerası Nasıl Olacak?

Cihazda 50 megapiksel ana ve 50 megapiksek ultra geniş açı sensörlerinden oluşan çift kamera kurulumu mevcut olacak. Ultra geniş açı lensi sayesinde fotoğraf çekerken kadraja daha fazla detay sığdırabileceksiniz. Ek olarak ürünün hem iç hem de dış ekranında 10 megapiksel çözünürlüklü bir selfie kamerası yer alacak.

Galaxy Z Fold 8 Bataryası Nasıl Olacak?

Cihazda 4.800 mAh kapasiteli bir bataryanın yer alması bekleniyor. Son sızıntı modelin şarj hızlarıyla ilgili bir detayı ortaya çıkarmasa da geçmiş raporları göz önünde bulundurarak 45W hızlarını destekleyeceğini söyleyebiliriz.

Galaxy Z Fold 8 Ne Zaman Tanıtılacak?

Samsung'dan şu ana dek Galaxy Z Fold 8'in tanıtım tarihiyle ilgili bir açıklama gelmediğini belirtelim. Ancak şirket genellikle katlanabilir telefonlarını yaz aylarında tanıtmayı tercih ediyor. Hatta Galaxy Z Fold 7 ve Flip 7 bu kapsamda geçen yılın temmuz ayında satışa çıkmıştı. Buradan yola çıkarak yeni modelin de temmuz ayı içerisinde vitrine çıkabileceğini belirtelim.

Galaxy Z Fold 8 Fiyatı Ne Kadar Olacak?

Galaxy Z Fold 8'in 1.999 dolar (93.249 TL) civarında bir fiyata sahip olacağı belirtiliyor. Buna ülkemizdeki vergileri de dahil edersek 190.070 TL seviyelerine karşılık geliyor. Tabii şirketin ülkemize gelmesi durumunda akıllı telefon için yerel fiyatlandırma politikası uygulama ihtimali de var. Yani model bu fiyatların daha aşağısında bir fiyata sahip olabilir.

Editörün Yorumu

Galaxy Z Fold 8 geniş ekranlı katlanabilir telefon satın almak isteyenler için çok önemli bir seçenek olacak. Modelin sızdırılan özellikleri beni gerçekten memnun etti diyebilirim. Umarım cihaz Türkiye'de de herkesin ulaşabileceği bir fiyattan satışa sunulur.