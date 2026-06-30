Aşırı Güçlü Oyuncu Tableti Tanıtıldı! 185Hz Ekranı ve 8300 mAh Bataryası Var

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Nubia'nın oyun odaklı yeni tableti RedMagic Gaming Tablet 5 Pro kısa bir süre önce tanıtıldı. Cihaz 185Hz yenileme hızı, Snapdragon 8 Elite Gen 5 işlemci ve 12 GB RAM gibi güçlü özelliklerle karşımıza çıkıyor. İşte RedMagic Gaming Tablet 5 Pro'nun özellikleri ve fiyatı!

RedMagic Gaming Tablet 5 Pro Özellikleri Neler?

Ekran Boyutu: 9,06 inç

Ekran Teknolojisi: OLED

Ekran Yenileme Hızı: 185 Hz

Ekran Parlaklığı: 1600 nit

RAM: 12 GB

Depolama: 256 GB

İşlemci: Snapdragon 8 Elite Gen 5

Batarya Kapasitesi: 8300 mAh

Hızlı Şarj: 80W

Ağırlık: 363 gram

Kalınlık: 6,9 mm

RedMagic Gaming Tablet 5 Pro Ekran Özellikleri Neler?

RedMagic Gaming Tablet 5 Pro'da 9,06 inç boyutlarında ve 185Hz yenileme hızı sunan OLED bir ekran bulunuyor. Kullanıcılar tabletin sunduğu yüksek yenileme hızlasıyla sayesinde oyunlarda, web sayfası kaydırmalarında ve menülerde akıcı bir ekran deneyimi elde edebilecekler. OLED paneli ise renkleri LCD'ye göre daha canlı gösterebiliyor.

RedMagic Gaming Tablet 5 Pro İşlemcisi Ne?

Tablette Qualcomm'un Snapdragon 8 Elite Gen 5 işlemcisi bulunuyor. Bu donanım 3 nm fabrikasyon süreciyle üretildi. Bu da 4 nm tabanlı veya daha eski donanımlardan daha yüksek performansta ve daha verimli çalıştığı anlamına geliyor diyebiliriz.

İşlemci halihazırda Xiaomi 17 ve OnePlus 15 gibi üst seviye telefonlarda karşımıza çıkıyor. Oyunlarda da kesinlikle üzmeyen yonga seti, Genshin Impact ve Wuthering Waves'i 60 FPS'te çalıştırabiliyor. Oyunlarda minimum akıcılık hızının 30 FPS olduğunu düşündüğümüzde bu sonuçların fazlasıyla etkileyici olduğunu söyleyebiliriz.

RedMagic Gaming Tablet 5 Pro Batarya Özellikleri Neler?

Üründe 8.300 mAh kapasiteli bir batarya bulunuyor. Bu pil aynı zamanda 80W hızlarında şarj olabiliyor. Hatırlanacağı üzere geçen yıl satışa çıkan RedMagic Tablet 3 Pro'da 80W hızlarını destekleyen 8.200 mAh'lik bir pil tercih edilmişti.

RedMagic Gaming Tablet 5 Pro Fiyatı Ne Kadar ve Türkiye'de Satılacak mı?

RedMagic Gaming Tablet 5 Pro'nun 12 GB RAM ve 256 GB dahili depolamaya sahip versiyonu 4.999 yuan (34.356 TL) fiyatla satışa sunuldu. Bunun dışında Türkiye'De RedMagic 11 Pro ve RedMagic 11 Air gibi modellerin satıldığını biliyoruz. Bu nedenle yeni tablet de çok yakında ülkemizde satışa çıkabilir.

Editörün Yorumu

RedMagic Gaming Tablet 5 Pro'nun özelliklerine baktığımda tam anlamıyla bir amiral gemisi olduğunu görebiliyorum. Özellikle işlemcisinin oyunları akıcı bir şekilde oynatabildiğini söyleyebilirim. Eğer oyun odaklı bir tablet arıyorsanız bu yeni tablet tam anlamıyla işinizi görebilir.