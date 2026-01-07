Lenovo 29 Saat Pil Ömrü Sunan Laptop Tanıttı! OLED Ekranı Var

CES 2026 fuarında akıllı telefondan robotlara akıllı saatlerden dizüstü bilgisayarlara kadar çeşitli teknolojik ürünler tanıtılmaya devam ediyor. Lenovo, fuarda Yoga Slim 7x isimli yeni bir dizüstü bilgisayar tanıttı. Bununla birlikte bilgisayarın teknik özellikleri, fiyatı ve tasarımı belli oldu. Bilgisayar uzun pil ömrü dahil birçok özelliğiyle öne çıkıyor.

Lenovo Yoga Slim 7x Özellikleri

Ekran Boyutu: 14 inç

14 inç Ekran Çözünürlüğü: 1800 x 2880 piksel

1800 x 2880 piksel Ekran Yenileme Hızı: 120Hz

120Hz Ekran Teknolojisi: OLED

OLED Ekran Parlaklığı: 1.100 nit parlaklık

1.100 nit parlaklık İşlemci: Qualcomm Snapdragon X2 Elite

Qualcomm Snapdragon X2 Elite Batarya: 70Wh

70Wh Pil Ömrü: 29 saate kadar kullanım

29 saate kadar kullanım RAM: 32 GB'a kadar LPDDR5X-9600

32 GB'a kadar LPDDR5X-9600 Depolama: 2 TB'a kadar SSD

2 TB'a kadar SSD Portlar: Üç adet USB4

Üç adet USB4 Kamera: 9 MP

Lenovo tarafından CES 2026 fuarında tanıtılan Yoga Slim 7x'in ekranı 14 inç büyüklüğünde. Dizüstü bilgisayar, OLED ekran üzerinde 1800 x 2880 piksel çözünürlük, 120Hz yenileme hızı ve 1.100 nit parlaklık sunuyor. Laptop, yüzde 100 DCI-P3 renk gamı ve Delta E < 1 sayesinde yüksek renk doğruluğu sağlıyor.

Dizüstü bilgisayarda Qualcomm tarafından geliştirilen Snapdragon X2 Elite işlemcisi yer alıyor. ARM tabanlı bu işlemci, Snapdragon X1 Elite isimli bir önceki nesil işlemciye kıyasla daha yüksek bir performans sunuyor. 18 çekirdekten oluşan bu işlemci hem yüksek hız hem de düşük güç tüketimiyle öne çıkıyor.

Lenovo'nun yeni laptop modelinde 70Wh batarya kapasitesi mevcut. Bilgisayar, ARM mimarisinin verimliliğiyle birlikte 29 saate kadar pil ömrü sunuyor. Dizüstü bilgisayar ayrıca 32 GB'a kadar LPDDR5X-9600 RAM ve 2 TB'a kadar SSD depolama seçenekleri bulunuyor. Böylece kullanıcılar ihtiyacına en uygun sürümü seçebiliyor.

Yoga Slim 7x yalnızca 1,39 cm kalınlığında ve 1.13 kilogram ağırlığında. Dolayısıyla dizüstü bilgisayar çok kolay bir şekilde taşınabiliyor. 3 adet USB4 portuna sahip olan laptop, Wi-Fi 7 ve Bluetooth 5.4 kablosuz bağlantı teknolojilerini destekliyor. Dahili dört hoparlöre sahip olan dizüstü bilgisayarda 9 megapiksel çözünürlüğünde kamera yer alıyor.

Lenovo Yoga Slim 7x Fiyatı

Çok şık bir tasarıma sahip olan Lenovo Yoga Slim 7x için 949,99 dolar (40.902 TL) başlangıç fiyat etiketi belirlendi. Uzun pil ömrü dahil birçok özelliğiyle öne çıkan dizüstü bilgisayar, 2026 yılının ikinci çeyreğinde satışa sunulacak. Yoga Slim 7x'in hangi ülkelerde piyasaya sürüleceği ise henüz belli değil.