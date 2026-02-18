32 GB RAM'li Oyun Bilgisayarı Tanıtıldı! Çok Güçlü İşlemciye Sahip

NZXT, H2 Flow isimli bir bilgisayar tanıttı. Bununla birlikte bilgisayarın teknik özellikleri, fiyat etiketi ve tasarımı belli oldu. Çok şık bir görünüme sahip olan H2 Flow'da iki farklı işlemci seçeneği bunuluyor. Kullanıcılar ister Intel ister AMD'nin işlemcisini seçebiliyor. Bilgisayra ayrıca yüksek RAM kapasitesiyle de dikkatleri üzerinde topluyor.

NZXT H2 Flow'un Özellikleri Neler?

İşlemci: Intel Core Ultra 9 285K / AMD Ryzen 7 9800X3D

Intel Core Ultra 9 285K / AMD Ryzen 7 9800X3D Anakart (Intel): Gigabyte Z890I Aorus Ultra

Gigabyte Z890I Aorus Ultra Anakart (AMD): Gigabyte B850I Aorus Pro

Gigabyte B850I Aorus Pro RAM: 32 GB DDR5 5200MHz

32 GB DDR5 5200MHz Depolama: 2 TB NVMe SSD

2 TB NVMe SSD Ekran Kartı: NVIDIA RTX 5080

NVIDIA RTX 5080 Güç Kaynağı: Lian Li SP850G

NZXT H2 Flow'un işlemci seçenekleri arasında Intel Core Ultra 9 285K ve AMD Ryzen 7 9800X3D bulunuyor. 3 nm üretim süreciyle geliştriilen Intel Core Ultra 9 285K, 8 adet performans çekirdeği ve 16 adet verimlilik çekirdeği olmak üzere toplamda 24 adet çekirdek içeriyor. Normalde 3.7 GHz hızda çalışan işlemci, turbo modda 5.7 GHz hıza kadar çıkabiliyor.

Zen 5 mimarisine sahip olan AMD Ryzen 7 9800X3D, 4 nm üretim süreciyle geliştirildi. Sekiz adet çekirdek içeren bu işlemci, normalde 4.7 GHz hızda çalışıyor ancak turbo modda 5.2 GHz hıza kadar ulaşabiliyor. Bu işlemci, oyunlarda daha iyi bir performans elde edilmesine yardım eden 3D V-Cache teknolojisini de destekliyor.

Bilgisayarda gelişmiş bir sıvı soğutma sistemi bulunuyor. Bu, bilgisayarın yoğun yük altındayken bile serin kalmasına yardım ediyor. Böylece bilgisayar yüksek performansını koruyabiliyor. Sıvı soğutma, standart hava soğutmaya kıyasla daha veirmli çalışıyor çünkü ısıyı doğrudan işlemciden alıp radyatör aracılığıyla daha hızlı şekilde dışarı aktarıyor.

32 GB DDR5 5200MHz RAM'e sahip NZXT H2 Flow'da NVIDIA RTX 5080 ekran kartı bulunuyor. NVIDIA Blackwell mimarisine sahip olan bu ekran kartı, DLSS 4, NVIDIA Reflex 2 ve Ray Tracing (Işın İzleme) dahil olmak üzere birçok teknolojiyi destekliyor. Bu teknolojiler, daha iyi bir oyun deneyimi elde edilmesini sağlıyor.

PC'nin Intel işlemcili sürümünde Gigabyte Z890I Aorus Ultra, AMD işlemcili sürümünde ise Gigabyte B850I Aorus Pro yer alıyor. Depolama tarafında ise 2 TB NVMe SSD mevcut. Bilgisayarın ön yüzeyinde iki adet USB 3.2 Type-A, bir adet USB 3.2 Gen2x2 Type-C ve bir adet kulaklık girişi yer alıyor.

NZXT H2 Flow'un Fiyatı Ne Kadar?

NZXT H2 Flow için 3 bin 499 dolar (153 bin 100 TL) fiyat etiketi belirlendi. Amerika Birleşik Devletleri'nde satışa sunulan bilgisayarın diğer ülkelere ne zaman geleceğine dair bir bigli mevcut değil. Dolayısıyla bilgisayarın Türkiye'ye gelip gelmeyeceği bilinmiyor.