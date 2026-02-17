Apple, MacBook’larda Yılların Eksiğini Nihayet Giderdi!

Teknoloji devi Apple, yazılım geliştirme çalışmalarını tüm hızıyla sürdürüyor. Geçtiğimiz günlerde iOS 26.3 ve macOS Tahoe 26.3'ü kullanıcılarla buluşturan şirket, daha aradan bir hafta geçmemişken yeni sürümleri yayımladı. Bu sürümlerden en çok dikkat çekeni ise hiç şüphesiz iOS 26.4 Beta 1 oldu.

Öte yandan Mac kullanıcıları için sunulan macOS Tahoe 26.4 Beta 1 de kullanıcıların oldukça ilgisini çekti. Bunun sebebi, güncellemenin uzun bir süredir merakla beklenen özelliğe sahip olması. İşte söz konusu yenilik...

MacBook Kullanıcıları İçin Şarj Limiti Belirleme Özelliği Yolda

Apple, iOS 18 ile birlikte iPhone'lara manuel şekilde şarj limiiti belirleme özelliği getirmişti. Bu sayede kullanıcılar, cihazın maksimum hangi yüzdeye kadar şarj olacağını seçebiliyor ve belirlenen seviyeye ulaşıldığında telefonun enerji almayı durdurmasını sağlayabiliyordu. Uzun bir süredir MacBook kullanıcıları tarafından da istenen bu özellik sonunda macOS'e geliyor.

Geliştiriciler için yayımlanan macOS 26.4 Beta sürümünde ortaya çıkan yeniliğe göre kullanıcılar, pil için yüzde 80 ile yüzde 100 arasında bir üst şarj sınırı belirleyebilecek. Peki bu özellik neden çok isteniyordu ve faydası olacak? MacBook cihazlarda yer alan lityum iyon bataryalar, her tam dolum ve tam boşaltımda yıpranır. Yani cihazı her seferinde yüzde 100’e kadar şarj edip ardından bunu tüketmek zamanla maksimum pil kapasitesinin düşmesine yol açar.

Daha önce yapılan araştırmalar ise bataryayı tamamen doldurmak yerine yüzde 100'ün altında bir değere kadar şarj etmenin yıpranmayı azalttığını ve pil sağlığını uzun vadede koruduğunu gösteriyor. Bu nedenle macOS 26.4 ile gelen şarj limiti özelliğinin kesinlikle faydalı olduğunu söyleyebiliriz. Özellikle cihazını uzun yıllar boyunca kullanmak isteyenlerin mutlaka göz atmasında fayda var.

macOS 26.4 Ne Zaman Yayımlanacak?

macoS 26.4 kararlı yani final sürümünün mart sonu veya nisan başında herkese sunulması bekleniyor.

