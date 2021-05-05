Kilo Verdiren Diyetlerin Olmazsa Olmaz Besinleri

Kaliforniya Üniversitesi tarafından yapılan bir araştırma, kilo verdiren diyetler ile ilgilenenlerin besin programında mutlaka yer alması gereken besinleri ortaya çıkardı. Çalışmada iki farklı grup yer aldı. Bu gruplardan birine tavsiye edilen besinler tükettirilirken diğerine ise sağlıksız, önerilmeyen gıdalar verildi.

Gerçekleştirilen çalışmanın neticesinde sağlıklı ve tavsiye edilen yiyecekleri tüketen kişilerin bu yiyecekleri tükettiği için daha hızlı kilo verdiği tespit edildi.

Kilo Verdiren Diyetlerde Bulunması Gereken Yiyecekler

Kaliforniya Üniversitesinin yeni bir araştırmasına göre ceviz gibi besinleri beslenme programınıza eklemeniz kilo vermenize yardımcı olabilir. Çalışmada iki grup yer aldı. Bu gruplardan biri fazla kilosu olan insanlardan oluşurken diğer grupta ise aşırı kilolu olarak sınıflandırılabilecek insanlar yer aldı. Ceviz ve benzeri sağlıklı gıdalar, bir grubun öğünlerinin bir parçası haline getirilirken diğer gruba ise çubuk kraker verildi.

Çalışma sonucunda her iki grup da kilo verdi fakat kuru yemiş tüketen grup ekstradan bazı avantajlar elde etti. Çalışmada yaşları 30 ile 68 arasında değişen 95 yetişkin yer aldı. Çalışmada yer alan tüm katılımcılar, kalori alımlarını azaltarak kilo vermelerine yardımcı olan bir diyet uyguladı. Katılımcılar 12 hafta boyunca bir beslenme programına bağlı kaldı ve bu 12 haftanın ardından bir 12 hafta daha kilolarını korudu.

Bu iki grubun beslenme programı birbirine çok yakın olsa da iki grup arasındaki en büyük fark kendilerine verilen atıştırmalıklar oldu. Bir gruba karışık kuru yemiş yeme görevi verilirken diğer gruba da çubuk kraker yeme görevi verildi. Her iki grup da kendilerine verilen 12 hafta süre boyunca kayda değer miktarda kilo verdi ve kilo vermesinin üzerinden 12 hafta sonra da kilosunu korumaya devam etti.

Çalışmanın sonunda çubuk kraker yerine karışık kuru yemiş tüketen grupta çubuk kraker yiyenlere kıyasla gözle görülebilecek farklılıklar olduğu kaydedildi. Kuru yemiş tüketenler diğer grubun tokluk oranı diğer gruba kıyasla daha yüksekti. Çubuk kraker tüketen grubun kalp atış hızında ise çalışmanın başlangıcından bu yana önemli ölçüde düşüş görüldü.

Çalışmanın baş araştırmacısı Prof. Dr. Zhaoping Li, araştırmanın sonuçlarına ilişkin açıklamasında kuru yemişlerin harika bir protein ve lif kaynağı olmasının yanı sıra sağlıklı yağ almak için bu gıdaların mutlaka tüketilmesi gerektiğine de değindi.