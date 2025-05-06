Oblivion Remastered'da 16 GB'lik Görsel Şölen

Mod dünyasının tanınan isimlerinden Canarious, The Elder Scrolls IV: Oblivion Remastered için ilk 4K texture paketini yayınladı. Şimdilik sadece zırhlar, silahlar, kıyafetler ve takılara odaklanan bu mod Unreal Engine 5 ile güncellenmiş oyuna ciddi bir kalite artışı getirdi. Paket yaklaşık 16 GB boyutunda ve meraklıları için indirilmeye açık durumda.

İşin güzel yanı, bu dokular yapay zeka destekli bir sistemle büyütülmüş. Yani orijinal sanat tarzı korunmuş ama artık her şey çok daha net ve detaylı görünüyor. Görsellerdeki farkı anlamak için ekran görüntüleri mevcut olsa da ne yazık ki bire bir karşılaştırma sunulmamış.

Oblivion Remastered Baştan Sona Değişecek

Geçtiğimiz ay yayınlanan ve oyunun orijinal renk paletini geri getirmeyi amaçlayan bir Reshade filtresi de dikkat çekmişti. Genel olarak pek tercih edilen bir filtre olmasa dahi renk ayarlarından rahatsız olanlar için şimdilik iyi bir alternatif olarak öne çıkıyor.

Öte yandan modder Canarious ise bu paketin yalnızca ilk adım olduğunu söylüyor. Sonraki aşamada çevre dokuları ele alınacak. Ardından sıra bitkilere ve bina kaplamalarına gelecek. Yani bu mod, Oblivion Remastered'ı baştan sona elden geçirmeye kararlı.

Optimizasyon Paketi İndirilebilir Konumda

Bu arada oyun deneyimini iyileştirecek başka modlar da yok değil. Örneğin, erkek/kadın karakter ayarlarını eski haline döndüren bir mod uyarlandı. Grafikleri daha da iyileştiren paketler ve açık ateşten tüm yaratıkların etkilenmesini sağlayan eğlenceli bir mod da var ama bunlar arasında en kullanışlısı muhtemelen oyundaki sinir bozucu takılmaları azaltma vaadi veren bir optimizasyon paketi.

Tabii bunu indirince %100 kusursuz deneyim elde ediyorsunuz diye bir kesinlik yok ama fark edilebilir iyileşmeler bezediği söyleniyor. Anlayacağınız Oblivion Remastered için modder'lar iyi çalışıyor.

Siz herhangi bir mod paketi indirdiniz mi yoksa vanilla deneyimle mutlu olmayı tercih edenlerden misiniz? Yorumlarda buluşalım.