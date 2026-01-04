Citroen Ami Sahipleri Şokta: 500 Binlik Arabaya 781 Bin TL Masraf!

Elektrikli araçlarla ilgili tartışmaları alevlendiren dikkat çekici bir servis vakası gündeme geldi. 2022 yılında sıfır kilometre olarak satın aldığı Citroen Ami’yi “şarj olmuyor” şikayetiyle yetkili servise götüren bir kullanıcı karşısına çıkan onarım bedeli karşısında büyük bir şaşkınlık yaşadı. Açıklanan rakam aracın satın alma fiyatını açık ara geride bıraktı. İşte detaylar…

Neredeyse 2 Araba Parası: Citroen Ami Servis Faturası Şok Yarattı!

Kullanıcının aktardığı bilgilere göre, yaklaşık 500 bin TL bedelle satın alınan Citroen Ami için servisin çıkardığı onarım maliyeti 781 bin 375 TL oldu. Şarj almama problemiyle servise bırakılan araçta çözüm olarak yüksek maliyetli parça değişimlerinin önerildiği ifade ediliyor.

Kullanıcı bu tablo karşısında yaşadığı şaşkınlığı açıkça dile getirirken rakamların gerçekliğini sorgulayan çok sayıda yorum da sosyal medyada paylaşıldı. Olay uygun fiyatlı şehir içi ulaşım aracı olarak konumlanan Citroen Ami’nin uzun vadeli sahiplik maliyetlerini yeniden gündeme taşıdı.

Elektrikli araçlarda batarya, şarj modülü ve güç elektroniği gibi parçaların pahalı olduğu bilinse de, toplam onarım bedelinin aracın piyasa değerini aşması birçok kişi için beklenmedik bir durum olarak değerlendiriliyor.

Bu da “ekonomik elektrikli araç” algısının servis tarafında ne kadar sürdürülebilir olduğu sorusunu beraberinde getiriyor. Henüz Citroen tarafından konuyla ilgili resmi bir açıklama yapılmış değil.

Ancak yaşanan bu örnek, elektrikli araç almayı düşünen kullanıcılar için garanti koşulları, servis politikaları ve olası parça maliyetlerinin satın alma kararında ne kadar kritik olduğunu bir kez daha gözler önüne seriyor.

Peki siz bu konu hakkında ne düşünüyorsunuz? Yorumlarda buluşalım.