OD Oyuncusu, 81 Yaşında Hayata Gözlerini Yumdu

Haftaya üzücü bir haberle başladık. Halihazırda Kojima Productions bünyesinde geliştirilmekte olan OD projesinde rol alan Udo Kier, hayatını kaybetti. Ünlü oyuncunun ölüm haberi ise partneri Delbert McBride tarafından teyit edildi. Detaylar haberimizde sizi bekliyor.

OD Oyuncusu Udo Kier de Sonsuzluğa Karıştı

Kariyerine 1966 yılının dizisi Road to Saint Tropez ile başlayan Kier, aradan geçen altmış yıla yakın sürede iki yüzden fazla filmde rol almıştı. Andy Warhol'la sık sık gerçekleştirdiği iş birlikleri ve vampir temalı filmler, ünlenmesini sağlamıştı. 90'lı yıllarda ise Ace Venture: Pet Detective, Blade ve Johnny Mnemonic filmlerinde de karşımıza çıkmıştı.

Oyun sektöründe ise Command & Conquer: Red Alert 2 ve Yuri's Revenge genişleme paketindeki Yuri, Call of Duty: WWII oyunundaki Dr. Peter Staub ve Martha is Dead oyunundaki Erich rolleri ile tanınıyor. BloodRayne ve Far Cry uyarlamalarında da rol almış olan ünlü oyuncu, halihazırda Kojima Productions tarafından geliştirilen OD ile kariyerinde farklı bir sayfa açacaktı.

2023 yılının The Game Awards şovunda duyurulmuş olan oyun için sahne çekimlerin başlamasında gecikmeler yaşanmış ve Kojima tarafından yapılan açıklama ile Kier de bu sürece yetişememişti. Vefat haberi sonrasında, stüdyonun nasıl bir yol izleneceği konusunda herhangi bir açıklama yapılmış değil.

81 yaşında hayata gözlerini yuman Udo Kier'in ölüm nedeni için herhangi bir açıklama yapılmaz iken, hem oyun ve hem de sinema sektöründe derinden bir üzüntü yarattı. Elli dokuz yıllık kariyeri, karizması ve kendisine özgü performansları ile büyük saygı duyulan bir isim olmuştu. Hem ailesine ve hem de sevenlerine başsağlığı ve sabırların en büyüğünü diliyoruz.