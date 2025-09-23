Kojima'dan Yeni Korku Oyunu Geliyor! Fragman Yayınlandı

Hideo Kojima'nın uzun süredir merakla beklenen yeni oyunu ile ilgili önemli bir gelişme yaşandı. OD isimli korku oyunu için yeni bir fragman paylaşıldı. Heyecan seviyesini önemli ölçüde artırmayı başaran tanıtım videosu, oyunun atmosferi hakkında bilgi sahibi olmamıza imkân tanıyor.

Kojima'nın Yeni Oyunu OD'nin Fragmanı Nasıl İzlenir?

Kojima Productions'ın YouTube kanalı üzerinden OD'nin yeni fragmanı paylaşıldı. 3 dakika 20 saniye uzunluğundaki tanıtım video, kırmızı renkli bir kart yardımıyla kilitli kapının açılması ile başlanıyor. Bir kadın, kasvetli bir atmosfere sahip odayı aydınlatmak için mumları yakmaya başlıyor.

Tam bu esnada biri kapıya vuruyor. Kadın, mumları yakmaya devam ederken bir anda bazı mumlardan kan akmaya başlarken bazı mumlardan ise böcekler çıkmaya başlıyor. Bu olayın hemen ardından kapı açılıyor. Tanıtım videosuna göre oyunun, Kojima'nın önceki oyunu olan P.T.'ye benzeyeceğini söylemek mümkün.

Yayıncılığını Konami Digital Entertainment'in üstlendiği P.T.'nin demosu 2014 yılında ücretsiz olarak Playstation 4 için yayınlanmıştı. Sahip olduğu ürkütücü atmosfer sayesinde büyük ilgi gören oyun, ne yazık ki 2015 yılında iptal edilmişti. Bu kararın, Kojima ve Konami arasındaki anlaşmazlıklar nedeniyle alındığı öne sürülmüştü.

OD'nin de P.T. benzeri bir atmosfer sunacak olması heyecan seviyesini önemli ölçüde artırdı. En iyi korku oyunları arasında yer almaya hazırlanan OD, Unreal Engine 5 ile geliştiriliyor. Bu motorun gerçekçi grafik ve animasyon yetenekleri, özellikle karakterlerin yüz ifadelerindeki korku hissini artırmada kilit bir rol oynayacak.

Hideo Kojima tarafından geliştirilmekte olan yeni korku oyununun ne zaman ve hangi platformlara çıkacağı henüz belli değil ancak muhtemelen oyun PC, Xbox Series X/S ve PlayStation 5 için satışa sunulacaktır. Ayrıca oyunun hikâyesine dair de herhangi bir bilgi paylaşılmadı.