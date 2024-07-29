Yerli ve Milli Yapay Zeka Merkezi Geliyor! Türkiye'nin En İyi Üniversitesi Devrede

Yapay zeka teknolojileri gelişmeye ve yaygınlaşarak hayatımızın farklı alanlarında karşımıza çıkmaya devam ediyor. Günümüzde metin oluşturmaktan tutun da şarkı yapmaya kadar akla gelebilecek her iş için bir AI aracı var. Bu nedenle çoğu şirket, hatta ülke bile yapay zeka teknolojilerine yaptığı yatırımı artırıyor.

Elbette ki Türkiye de istisna değil. Ülkemizdeki pek çok kurum ve şirket yapay zeka için kolları sıvamış durumda. Şimdi ise bunlara Türkiye'nin en iyi üniversitelerinden biri olan Orta Doğu Teknik Üniversitesi ekleniyor. Prof. Dr. Mustafa Verşan Kök'ün açıklamasına göre ODTÜ'de yapay zeka merkezi kuruluyor. İşte detaylar!

ODTÜ'de Yapay Zeka Merkezi Kuruluyor

Tercih döneminde öğrencilere yardımcı olmak adına bazı açıklamalar yapan ve merak edilenleri cevaplayaran ODTÜ Rektörü Prof. Dr. Mustafa Verşan Kök, üniversitede yapay zeka merkezi kurulduğunu açıkladı.

Yapay zekayla ilgili ODTÜ'de bir hub oluşturmak üzere çalışmalara başladıklarını vurgulayan Kök, "Ön çalışmalarımızı yaptık. Bu alandaki uluslararası kuruluşlarla ortak çalışmalarımız devam ediyor. Bu konuyla ilgili çalışmalarımızı yaklaşık bir yıl içinde basınla paylaşacağız" dedi.

Ne yazık ki Rektörü Prof. Dr. Mustafa Verşan Kök, bu çalışmaların ne alanda olacağını açıklamadı. Ancak Orta Doğu Teknik Üniversitesi'nin Türkiye'nin en iyi üniversitelerinden biri olduğunu ve içerisinde oldukça "parlak" zihinler barındırdığını varsayarsak yerli yapay zeka anlamında ses getirecek işler beklemek yanlış olmaz.

Ayrıca ODTÜ'de yapay zekanın her alanda kullanılacağını göz önünde bulundurarak eğitim programlarını güncellediklerini ifade eden Kök, öğrencilerin yapay zeka teknolojilerini gerçek dünya problemleri üzerinde uygulayabilmeleri için ilgili kuruluşlar ile staj ve proje ortaklıkları kurulmasına yönelik teşvik edici programlar oluşturduklarını belirtti.