Bir Zamanların Efsane Yazılımı Kaldırılıyor! Tarih Açıklandı

Microsoft, hizmetlerini kullanıcılar için birincil tercih hâline getirmek için son bir yıldır inanılmaz çaba sarf ediyor. Öne çıkarmak istediği araçların başında ise Microsoft 365 geliyor. Şirket, bu servisini içeren yazılımlarına yapay zeka destekli sohbet botu Copilot'u entegre ederek onları kullanıcılara çok daha çeşitli konularda yardımcı olacak bir araca dönüştürdü.

Şirket, bu geniş çaplı değişikliğinin sonucunda bazı araçlarını da kullanımdan kaldırma kararları alıyor. Bu kez fişi çekilen hizmet ise 2026 yılında piyasaya sürülen ve özellikle kurum ve kuruluşlar tarafından son derece yaygın bir şekilde kullanılan Office Online Server oldu.

Office Online Server Tamamen Kapatılacak

Microsoft tarafından yayınlanan yeni bir duyuruya göre Office Online Server çok yakın bir zamanda tamamen kapatılacak. Bu hizmet, çeşitli kuruluşların Microsoft'un sunucularını kullanma ihtiyacı duymadan bulut tabanlı çalışma imkânı elde etmesine yardımcı oluyordu. Daha basit bir şekilde anlatmak gerekirse, kullanıcılar, web tarayıcılarında Office uygulamalarını açıp kendi sunucularında yer alan dosyalara erişim sağlayabiliyordu.

Teknoloji devi, Office Online Server için verdiği desteği 31 Aralık 2026'da sonlandıracak. Bu tarihten sonra ne bir güvenlik ne de bir hata düzeltmesi için güncelleme yayınlanacak. Şirket, bu hizmetin neden kaldırılacağına ilişkin yaptığı açıklamada Office Online Server'ın Word, Excel, PowerPoint ve OneNote'un tarayıcı tabanlı versiyonlarını sunmak için geliştirildiğini ancak kuruluşların artık Microsoft 365'i benimsediğini söyledi.

Kullanıcıların Microsoft 365'e odaklanması, Microsoft'un kaynaklarını da daha doğru bir yere yönlendirmesini gerektiriyor. Bu nedenle şirket, tarayıcı tabanlı Office hizmeti sunmak için yaptığı yatırımları tamamen Microsoft 365'e ayıracak. Bunun sonucunda ise kullanıcıların daha güvenli, iş birliği odaklı ve zengin özelliklere sahip bir web versiyonu elde etmesini sağlayacak.

Şirket, Office Online Server kullanıcılarına belirtilen son tarihe kadar Microsoft 365'e geçmelerini tavsiye etti. Bunun kullanıcıların hem kullanım kolaylığı hem bütçeden tasarruf etmesine yardımcı olacağı söyleniyor. Çünkü bu geçişle birlikte sunucu masrafı ortadan kaldıracak. Barındırma işini Microsoft üstlenecek. Böylelikle kuruluşlar da kaynaklarını daha iyi amaçlara ayırma fırsatına sahip olacak.