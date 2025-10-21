Google'dan Çığır Açıcı Özellik! Videoları İstediğiniz Gibi Yapacak

Google, son zamanların en gelişmiş yapay zeka video oluşturma modeli Veo'ya gelecek olan inanılmaz kullanışlı bir özellik tanıttı. Bu özellik, herhangi bir videoda dilediğiniz düzenleme işlemini gerçekleştirmenize imkân tanıyor. Kullanıcılar, Veo aracına entegre edilecek yeni özelliği kullanarak görüntülere çeşitli nesneler ekleyebilecek.

Veo Modeline Video Düzenleme Özelliği Geliyor

Google DeepMind'ın resmî X (eski adıyla Twitter) hesabı üzerinden paylaştığı videoya göre üretken yapay zeka modeli Veo ile yakında herhangi bir videoda istediğiniz gibi değişiklikler yapabileceksiniz. Gerçekleşmesini istediğiniz değişiklikler, görüntülere yapaylık hissiyatı uyandırmayacak şekilde uygulanacak. Böylece gerçekçilik seviyesi yüksek tutulacak.

Veo is getting new precision editing capabilities that let you easily add or remove elements from a scene - all while preserving the integrity of your original video. 🎥 pic.twitter.com/VWvYDiqjMb — Google DeepMind (@GoogleDeepMind) October 20, 2025

Şirketin bu yeni özelliği, nesnenin konumu, aydınlatma koşulları ve hareket yönü gibi birçok faktörü göz önünde bulundurarak çalışacak. Nesne ekleme özelliği sayesinde herhangi bir sahneye herhangi bir şey yerleştirebileceksiniz. Bu bir insan da olabilir, ejderha da olabilir, kedi de olabilir.

✅ Add last-minute props or characters



Veo lets you place new elements into scenes and automatically handles all the complex details - from realistic shadows to environmental interactions - making the additions look completely natural. pic.twitter.com/h52Axci1O4 — Google DeepMind (@GoogleDeepMind) October 20, 2025

Veo modelini kullanarak ayrıca videoda istemediğiniz nesneleri kaldırmanız da mümkün hâle gelecek. Örneğin kısa bir korku filmi çektiğinizi varsayalım. Aynadaki yansımanızın görünmemesini istiyorsunuz. Bunu yapmak için normalde bir video düzenleme uygulaması ile uzun işlemler gerçekleştirmeniz gerekir ancak Veo sayesinde bu yansımayı hızlıca kaldırabileceksiniz.

🧽 Want to remove something from your scene?



Quickly erase unwanted objects while Veo reconstructs the background to keep the rest of your work untouched. pic.twitter.com/TKkviBk32W — Google DeepMind (@GoogleDeepMind) October 20, 2025

Google'ın Yapay Zekasını Ücretsiz Kullanma Fırsatı!

Google, üniversite öğrencilerine özel bir fırsat sunuyor. 18 yaşın üzerinde olup hâlihazırda bir üniversitede öğretim gören öğrencilerin yararlanabileceği bu fırsat kapsamında ücretsiz olarak Gemini 2.5 Pro, Veo 3.1 Fast, Nano Banana gibi yapay zeka modellerine erişmeniz mümkün. Fırsatın 9 Aralık 2025'te sona ereceğini de belirtelim.

Google'ın öğrencilere özel olarak sunduğu Google AI Pro aboneliğini alarak Flow ve Whisk gibi hizmetlere de erişim sağlayabilirsiniz. Flow ile videolar oluşturabilir, Whisk ile görseller oluşturup hareketlendirebilirsiniz. Dahası, Google Fotoğraflar, Google Drive ve Gmail için toplam 2 TB depolama alanı da elde edebilirsiniz.