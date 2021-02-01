Lise Öğrencileri Dört Dış Gezegen Keşfetti

Lise öğrencilerinin dört dış gezegen keşfi merak uyandırıyor. Tarihte ilk defa 16 ve 18 yaşındaki iki kişi tarafından keşfedilen dört dış gezegenlerden biri "Süper Dünya" olmasıyla araştırmacıları şaşırttı.

Bir grup lise öğrencisi muhtemelen şimdiye kadar büyük bir keşif yapan en genç gökbilimciler oldu. Öğrenciler, Harvard'daki Astrofizik Merkezi ve Smithsonian'daki araştırma mentorluk programının bir parçası olarak bu hafta bulgularını yayınladılar.

16 yaşındaki Kartik Pingle ve 18 yaşındaki Jasmine Wright, Dünya'dan yaklaşık 200 ışıkyılı uzaklıktaki dört yeni dış gezegenin keşfini anlatan hakemli bir makalesini The Astronomical Journal'da paylaştılar. Öğrenciler TOI-1233 çevresinde, gezegen oluşumu hakkındaki gizemleri çözmeye yardımcı olma potansiyeline sahip bir Süper Dünya'yı içeren beş gezegenli sistem keşfettiler.

Lise öğrencileri, Astrofizik Merkezi'ndeki Öğrenci Araştırma Mentor Programı (SRMP) aracılığıyla araştırmaya katıldı Astrokimyacı Clara Sousa-Silva'nın yönettiği SRMP, araştırmaya ilgi duyan lise öğrencilerini Harvard ve MIT'deki dünya bilimcileriyle buluşturuyor.

Pingle ve Wright'ın başarısı ise diğer öğrencilere göre biraz daha nadir görülen bir durum. Astrokimyacı Sousa-Silva, lise öğrencilerinin nadiren hakemli araştırma yayınladığını söylüyor: "SRMP'nin amaçlarından biri bu olsa da, lise öğrencilerinin dergi makalelerinde ortak yazar olması oldukça alışılmadık bir durum."

Lise öğrencilerinin dört dış gezegen keşfi

Ekip, Güneş benzeri bir yıldız olan TESS Object of Interest (TOI) 1233'e odaklandı. Gezegenlerin yıldızın etrafında dönüp dönmediğini anlamak için TOI-1233'ün ışığını incelediler.

Pingle, "Zaman içinde TOI-1233'ün ışık değişimlerini görmek istiyorduk" ifadelerini kullanarak şunları söyledi: "Gezegen yıldızın üzerinden veya önünden geçerse, yıldızı periyodik olarak örtecek ve parlaklığını azaltacağı fikri üzerine yoğunlaştık."

Ancak daha sonrasında TOI-1233'ün etrafında dönen bir değil dört farklı gezegen olduğu anlaşıldı. Wright, "Çok heyecanlandım ve şok oldum. Aslında çok gezegenli bir sistem bulmak ve keşif ekibinin bir parçası olmak gerçekten harika." dedi.

Makaledeki açıklamalara göre; gezegenlerin üçü, Güneş Sistemi'ndeki Neptün'den daha küçük, ancak alt Neptünlerden biri olarak kabul edilebilir. Her birinin TOI-1233 civarında yörüngeye oturması 6 ila 19,5 gün sürüyor. Dördüncü gezegen ise büyüklüğü ve kayalık olması nedeniyle “Süper Dünya” olarak adlandırılıyor. Bu gezegen yıldız etrafında dört günden kısa sürede dönüyor.