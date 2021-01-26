Öğrencilere Dağıtılan Tablet Sayısı Açıklandı

Öğrencilere dağıtılan tablet sayısı belli oldu. Milli Eğitim Bakanlığı, sosyal medya platformu Twitter üzerinden yaptığı paylaşımda ayrıca Eğitim Bilişim Ağı’na (EBA) ilişkin istatistiki bilgileri de açıkladı. Bakanlık tarafından paylaşılan istatistiki bilgiler ile ilgili tüm ayrıntılar haberimizde.

Öğrencilere Dağıtılan Tablet Sayısı Belli Oldu

Yeni tip koronavirüs salgını nedeni ile eğitim öğretim uzaktan olarak devam ediyor fakat çoğu öğrencide tablet veya bilgisayar bulunmuyor. Dolayısıyla evinde tablet ve bilgisayar olmayan öğrenciler, dersleri takip edemiyordu. Milli Eğitim Bakanlığı, bu nedenden dolayı ihtiyaç sahibi öğrencilere tablet dağıtmıştı.

Milli Eğitim Bakanlığı, sosyal medya platformu Twitter üzerinden dağıtılan tablet sayısı ve EBA’ya ilişkin bazı istatistiki bilgiler paylaştı. Paylaşılan bilgilere göre ülke genelinde toplamda 445 bin 750 öğrenciye tablet verildi. 12 milyon 459 bin 347 aktif öğrenci ve 962 bin 895 aktif öğretmenin yer aldığı EBA’da 154 milyon 609 bin 371 saat canlı ders işlendi.

İlkokulda 63 milyon 48 bin 938 saat ders işlenirken, okul öncesinde 296 bin 345 saat, ortaokulda 50 milyon 965 bin 963 saat ve lisede ise 40 milyon 298 bin 125 saat ders işlendi. EBA Akdemik Destek’te 759 bin 499 aktif öğrenci ve 150 bin 73 aktif öğretmen yer aldı. MEB, dijital eğitim platformu EBA’da 11. ve 12. sınıflar için EBA Akademik Destek programını hizmete sunmuştu.

SAYILARLA UZAKTAN EĞİTİM



21 Eylül 2020 - 22 Ocak 2021



EBA



💻 Akademik Destek’te



🧑‍💻759.499 Öğrenci, 150.073 Öğretmen



👩‍💻154.609.371 Saat Canlı Ders İşlendi



📱 445.750 Öğrencimize Tablet Ulaştırıldı pic.twitter.com/J3uqIIszZO — MEB (@tcmeb) January 26, 2021

Yüz Yüze Eğitim Ne Zaman Başlayacak?

Milli Eğitim Bakanı Ziya Selçuk, 2020-2021 Eğitim Öğretim Yılı Yarıyıl Dönemi kapanışı ve “Birlikte 23 Gün Etkinlikleri” tanıtım programında yüz yüze eğitimin ne zaman açılacağına ilişkin önemli açıklamalarda bulunmuştu. Bakan Selçuk, konu ile ilgili yaptığı açıklamada, "15 Şubat’tan itibaren sizleri okullarda görmek, okullarda karşılamak istiyoruz. Salgın koşullarını dikkate alarak bu değerlendirme yapılıyor. Baharı okullarımız da hep birlikte karşılayalım” ifadelerini kullanmıştı ve açıklamasına şu şekilde devam etmişti: