Okullarda Ara Tatil Kaldırılacak mı? Bakan Açıkladı

Millî Eğitim Bakanı Yusuf Tekin, uzun bir zamandan beri devam eden ara tatil uygulamasına yönelik önemli bir açıklamada bulundu. Velilerden çok sayıda olumsuz geri bildirim olduğunu belirten Bakan Tekin'e göre ara tatil uygulaması yakında kaldırılabilir. Bununla birlikte öğrenciler eski düzene dönebilir.

Okullarda Ara Tatil Kaldırılabilir

Hürriyet'te yer alan habere göre Millî Eğitim Bakanı Tekin, ara tatiller konusunda veli ve öğretmenlerden gelen olumsuz geri bildirimler olduğunu belirterek sonbahar ve ilkbahar dönemlerinde uygulanan birer haftalık ara tatillerin kaldırılmasının değerlendirme aşamasında olduğunu ifade etti. Bu geri bildirimlerin ortak noktasının ise öğrencilerdeki adaptasyon sorunu olduğu ileri sürüldü.

Bakan Tekin, öğrencilerin tatil dönüşünde okula adapte olamadığını, çalışan ebeveynlerin bu durumdan olumsuz etkilendiğini dile getirdi. Aktarılan bilgilere göre Millî Eğitim Bakanlığı iki yıldır bu konuyu gündeminde tutuyor. Ara tatil uygulamasına yönelik analizler bir süredir devam ediyor. Konu ile ilgili incelemeler bu yıl da sürdürülecek. Bu şekilde devam etmesi hâlindeyse uygulamadan önümüzdeki yıl vazgeçilebilir.

Okullarda ara tatil, ilk olarak eski Millî Eğitim Bakanı Ziya Selçuk'un döneminde uygulamaya geçirilmişti. O dönemde Türkiye'de uzun yaz tatilini biraz kısaltıp buradan alınan tatil sürelerini okulların açık olduğu döneme yerleştirerek okul ve tatil zamanlarının daha dengeli hâle gelmesi amaçlanmıştı.

Ebeveynler ve Öğretmenler, Ara Tatilin Kaldırılmasını İstiyor

Ara tatiller her ne kadar uzun bir süredir uygulamada olsa da özellikle çalışan anne ve babalar, yılda iki kez gelen birer haftalık ara tatillerde çocuklarının bakımı gibi konularda sorun yaşıyor. Okullar kapandığında çocukları bırakacak güvenli bir yer bulamama ve bu nedenle ek ücretle bakıcı ayarlama gibi gerekliliklerle karşı karşıya gelen ebeveynler, bu nedenle ara tatil uygulamasının kaldırılması yönünde talepte bulunuyor.

Soruna sadece ebeveynler değil, öğretmenler de değindi. Öğretmenlere göre çocuklar, tatil boyunca dersten uzak kaldığı için okullar yeniden açıldıktan sonra adaptasyonda zorluk yaşıyor. Öğretmenler, bir haftalık kısa bir aradan sonra yeniden ders temposuna dönme zorunda kalmanın çocuklarda okula gitmeme isteğine neden olduğunu ileri sürüyor. Bu taleplere olumlu bir geri dönüş yapılıp yapılmayacağı ise önümüzdeki yıl belli olacak.