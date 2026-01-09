388 Bin TL'lik OLED Ekranlı Çanta CES 2026'da Tanıtıldı

CES 2026, birbirinden ilgi çekici teknolojilere sahne olmaya devam ediyor. Şu ana kadar bacakları olan robot süpürge ve kameralı kulaklık gibi ürünler gördük. Şimdi ise bunlara 9 bin dolar değeriyle dudak uçuklatan OLED ekranlı çanta eklendi.

9.000 Dolarlık OLED Ekranlı Lüks Çanta CES 2026'da Tanıtıldı

Teknoloji ve moda, CES 2026'da bir araya geldi. Peuty isimli bir şirket, OLED ekranlı çanta modeli olan Infinity'i tanıttı. Bir çantanın dışına bir tablet yapıştırılmış gibi duran ürün, 800 dolar ile 9 bin dolar arası değişen bir fiyata sahip.

Belirtmekte fayda var ki moda, bizim uzmanlık alanımız değil. Bu nedenle bu çantayı sahip olduğu ekran dışında özel yapan bir şey varsa biz fark edemedik. Ancak şirket, 9 bin dolar olan modelde premium materyal ve il işçiliği kullandığının altını çiziyor.

Yine de dediğimiz gibi Infinity'i özel yapan şey ekranı. Peuty, bu konsept ile birlikte tek bir çantayı pek çok farklı ortam ve gün için uyumlu hale getirmeyi amaçlıyor. Bunun için ise çantadaki OLED ekran kullanılıyor.

İstediğiniz fotoğrafı ekleyebileceğiniz bu ekranla çantanın farklı kombinlerle uyumlu hale getirilmesi planlanıyor. İşin pratik yanlarına odaklanan Maison Peuty, ne yazık ki konuyla ilgili çok fazla detay vermedi. Örneğin çantanın bataryası kaç mAh?

Ya da görüntüyü ne kadar süre yansıtabiliyor ve ekranın parlaklığı nedir? Bu detayların hepsi şu an için belirsiz. Eğer ürün sizin ilginizi çektiyse detaylara Kickstarter üzerinden ulaşabilirsiniz. Yine de belritmekte fayda var ki bu ucuz bir ürün değil.

800 dolar tek özelliği bir ekrana sahip olmak olan bir çanta için fazlasıyla pahalı. Ayrıca görünen o ki Peuty'nin ekranı bir fotoğraf göstermek dışında pek bir işleve de sahip değil. Yine de karar sizin.