Game Pass'ten Binlerce TL'lik 8 Oyun Kalkacak! Tarih Verildi

Game Pass, kütüphaneye her ay eklenen yeni oyunlarla birlikte oyuncular için daha cazip bir abonelik hizmetine dönüşüyor. Ne var ki bu oyunlarla birlikte bazı yapımlar da kütüphaneden kaldırılıyor. Örneğin aboneler, bu ayın ilk yarısında çok sevilerek oynanan Grand Theft Auto V de dahil olmak üzere birçok oyuna veda etmek zorunda kaldı.

Microsoft tarafından yayınlanan yeni liste, ayın sonunda çok sayıda oyuna daha veda etmek zorunda kalınacağını gösteriyor. Bu oyunların arasında özellikle Crytek tarafından geliştirilip 2019 yılında yayınlanan Hunt Showdown 1896 ve oyuncuların oynamaktan çok keyif aldığı Goat Simulator gibi oyunlar yer alıyor.

Game Pass'ten Hangi Oyunlar Kaldırılacak?

Revenge of the Savage Planet (Bulut, konsol ve PC)

NHL 24 (Bulut ve konsol)

Hunt Showdown 1896 (Bulut, konsol ve PC)

Goat Simulator Remastered (Bulut, konsol ve PC)

Goat Simulator (Bulut ve Konsol)

Endless Legend 2 (PC)

Dragon Ball Xenoverse 2 (Bulut, konsol ve PC)

Creatures of Ava (Bulut, konsol ve PC)

Citizen Sleeper (Bulut, konsol ve PC)

Game Pass'ten kaldırılacak oyunlar arasında Revenge of the Savage Planet, Goat Simulator (orijinal ve remaster sürümü), NHL 24, Hunt Showdown 1896, Endless Legend 2, Creatures of Ava, Citizen Sleeper, Dragon Ball Xenoverse 2 yer alıyor. Microsoft, bu oyunların 30 Nisan 2026 tarihinde kütüphaneden kaldırılacağını açıkladı. Belirtilen tarihe kadar oyunlara erişmek mümkün olsa da o noktadan sonra oyunları oynamaya devam etmek için ödeme yapmak gerekecek.

Bu arada oyunlar Game Pass'ten kaldırılmadan önce abonelere özel indirimler yapıldığını hatırlatalım. Eğer hâlihazırda Game Pass aboneliğiniz varsa listede yer alan oyunlardan herhangi birini indirimli fiyata satın alabilirsiniz. Bu, oyunların tamamen size ait olmasını sağlayacaktır. Yani kütüphaneden kaldırıldıktan sonra bile erişiminizi kaybetmeyeceksiniz.

Game Pass'teki Bazı Oyunlar Neden Kaldırılıyor?

Game Pass'te her ay çok sayıda oyunun kaldırılması aslında abonelik hizmetinin çalışma biçiminden kaynaklanıyor. Microsoft, üçüncü taraf yayıncıların oyununu platforma getirmek için özel lisans anlaşmaları yapar. Bu anlaşmalar da genellikle 1-2 yıllık süreye tabi olur. Süre dolduğunda eğer anlaşma yenilenmezse oyun kütüphaneden ayrılır.

Bu durum bazen de Microsoft'un Game Pass hizmetini oyuncular için ilgi çekici tutmaya devam etme isteği ile ilişkili. Bilindiği üzere kaldırılan oyunlar mümkün olduğunca düşük bütçeli ya da çok fazla oynanmayan yapımlar içeriyor. Şirket, bunlara boşuna her ay ödeme havuzundan ödeme yapmak yerine oyunları kütüphaneden kaldırmayı ve AAA yani yüksek bütçeli oyunlara yer açmayı amaçlıyor.

Tabii, bazı istisnalar da yok değil. Bilindiği üzere Game Pass'te sadece üçüncü taraf yayıncıların değil, Microsoft'un kendi sahibi olduğu şirketlerin oyunları da mevcut. Halo serisi, Starfield ve Gears of War gibi oyunlar için anlaşma yapılmadığı için bunlar kütüphanede kalmaya devam ediyor.

Game Pass'ten Bir Oyun Kaldırılınca Ne Olur?

Game Pass'ten bir oyun kaldırıldığında oyuncu sadece ilgili oyuna erişimini kaybeder. Bunun haricinde herhangi bir dezavantaj olmaz. Oyun kaldırılsa bile nerede kaldığınız hesabınıza bağlı olduğu için ileride Game Pass'e yeniden geldiğinde kaldığınız yerden devam edebiliyorsunuz. Bu, çevrim içi çok oyunculu oyunlardaki karakterler için de geçerli. Örneğin GTA 5'in online modunda çok zengin ve gelişmiş bir karakteriniz varsa oyun ileride oyun kütüphaneye tekrar eklendiğinde hesabınıza sorunsuz şekilde kavuşabileceksiniz.

Editörün Yorumu

Nisan ayının Game Pass kullanıcıları için oldukça kötü bir ay olduğunu düşünüyorum. İlk yarıda Grand Theft Auto V gibi önemli yapımlar kütüphaneden kaldırıldı ve oyuncular hem ana oyuna hem çok oyunculu moda erişimini kaybetti. Şimdi ise ilk yarıda kaldırılan beş oyunun yanına 9 adet oyun daha eklendi.

Game Pass kütüphanesinde hâlâ oynanabilecek çok sayıda ilgi çekici AAA oyun var ama bunlardan birini bile severek oynuyorsanız ciddi bir hayal kırıklığı yaşamış olabilirsiniz. Tabii, yelkenleri hemen suya indirmemek gerek. GTA 5 de daha önce birkaç kez kaldırılıp yeniden geldi. Bu oyunlar da ileride yeniden abonelere sunulabilir.