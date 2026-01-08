Yıllardır Hayali Kuruluyordu: İğnesiz Kan Şekeri Ölçen Cihaz Tanıtıldı!

Apple başta olmak üzere teknoloji dünyasının pek çok devi devlerinden yıllardır akıllı saat modellerine iğnesiz kan şekeri ölçüm özelliği eklemek için yoğun bir mesai harcıyor. Ancak şirketler bu konuda çalışmalarını sürdürürken, PreEvnt isimli bir marka büyük rakiplerini kıskandıracak bambaşka bir yöntemle karşımıza çıktı.

Şirketin geliştirdiği PreEvnt Isaac adlı yeni cihaz, kan şekeri takibinde parmak delme zorunluluğunu ortadan kaldırıyor ve tamamen iğnesiz bir ölçüm imkanı sunuyor. Üstelik bu yenilikçi ürün söz konusu işlemi tahmin edilenden çok daha pratik ve zahmetsiz bir yöntemle gerçekleştiriyor. İşte detaylar!

İğnesiz Kan Şekeri Ölçen PreEvnt Isaac'ın Özellikleri

PreEvnt Isaac temel olarak kullanıcının nefesini analiz ederek yükselen kan şekeri seviyeleriyle doğrudan ilişkili olan aseton gibi unsurları tespit ediyor. Böylelikle iğne kullanmaya veya kan almaya gerek kalmadan günün her saati şeker seviyesini acısız bir şekilde takip etmek mümkün hale geliyor.

Cihazın en dikkat çeken yönlerinden biri de kullanıcı odaklı tasarımı. Neredeyse bir akıllı saatten bile küçük olan PreEvnt Isaac Apple AirTag'den hallice boyutlarıyla taşınabilirlik konusunda büyük bir avantaj sağlıyor. Böylelikle diyabet hastalarının yanı sıra sağlığını düzenli bir şekilde takip etmek isteyen tüm kullanıcılar da gün boyunca cihazdan rahatlıkla faydalanabiliyor.

Teknolojik altyapısı kadar kullanım kolaylığıyla da öne çıkan cihaz akıllı telefonlarla tam uyumlu bir şekilde çalışabiliyor. Yapılan her ölçüm otomatik olarak telefonunuzdaki uygulamayla senkronize ediliyor. Böylece verilerinizi anlık olarak takip edebiliyorsunuz. USB-C üzerinden şarj edilen ürün tam dolu batarya ile bir günü rahatlıkla çıkarabiliyor.

Sonuçlar Ne Kadar Güvenilir?

Kağıt üzerinde harika görünen bu teknolojinin güvenilirliği konusunda ise çalışmalar sürüyor. Cihazın etkinliği ve doğruluğu şu anda Indiana Üniversitesi Indianapolis'te yürütülen kapsamlı bir klinik çalışmayla test ediliyor. İlk etapta 12 ila 19 yaş arasındaki Tip 1 diyabet hastaları üzerinde denenen Isaac'in verileri geleneksel takip cihazlarının çıktılarıyla karşılaştırılıyor.

Önümüzdeki aylarda ilk sonuçların açıklanması beklenirken, çalışmanın ilerleyen dönemde Tip 2 diyabet hastalarını da kapsayacak şekilde genişletileceği belirtiliyor. Ancak her yeni sağlık teknolojisinde olduğu gibi klinik testler tamamlanıp kesin doğruluk kanıtlanana kadar bu tarz cihazlara temkinli yaklaşmakta fayda var.

Peki siz bu konu hakkında ne düşünüyorsunuz? Yorumlarda buluşalım.