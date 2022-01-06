Omicron Bulaşıcılık Oranı Belli Oldu!

Bilim insanları tarafından yapılan bir araştırma ile birlikte Omicron bulaşıcılık oranı gün yüzüne çıktı. Araştırma, geçtiğimiz aylarda ortaya çıkan yeni koronavirüs varyantının Delta'dan çok daha hızlı bir şekilde yayıldığını gözler önüne serdi.

Omicron Bulaşıcılık Oranı Açıklandı

İlk olarak 24 Kasım tarihinde Güney Afrika'da ortaya çıkan Omicron varyantına ilişkin çalışmalar devam ediyor. Fransa'da yer alan bilim insanları tarafından gerçekleştirilen bir araştırma, yeni COVID-19 varyantının bulaşıcılık oranını ortaya çıkardı.

MedRxiv'te yayımlanan yeni çalışma kapsamında 131 bin 478 kişinin verilerini incelendi. Çok kısa süre içerisinde Türkiye dahil olmak üzere çok sayıda ülkede görülen Omicron varyantının Delta varyantına kıyasla yüzde 105 oranında daha bulaşıcı olduğu açıklandı.

Bilim insanları, yaşlıların ve savunmasız kişilerin hastalıktan korunması için aşı yaptırmaları ve kalabalık ortamlarda yer almamalarını söyledi. Omicron'un Delta varyantına kıyasla daha hafif hastalığa neden olduğu belirtildi.

İngiltere Ulusal Sağlık Güvenliği Ajansı, geçtiğimiz haftalarda koronavirüs aşılarının Omicron Varyantına karşı ne kadar etkili olduğunu gözlemlemek için bir araştırma gerçekleştirmişti. Araştırma kapsamında 581 adet Omicron varyantı vakası ve binlerce Delta hastasından elde edilen veriler analiz edilmişti

Araştırmanın sonuçlarına göre üç doz Pfizer / BioNTech aşısı, ilk olarak Güney Afrika'da ortaya çıkan Omicron isimli yeni varyanta karşı yüzde 75 oranında etkinlik sağlıyor.

Omicron Varyantının Yeni Semptomları Neler?

İngiltere'de yer alan bilim insanları, semptom takip uygulaması Zoe aracılığı ile oldukça önemli bir araştırma gerçekleştirdi. Yapılan araştırma, geçtiğimiz ay ortaya çıkan COVID-19 varyantının yeni belirtilere yol açtığı ortaya çıktı.

Semptom takip uygulaması Zoe ile elde edilen yeni verilere göre Omicron isimli koronavirüs varyantı ciltte kaşıntıya ve kabakcıklara sebep oluyor. Omicron bulaşan bazı kişiler, ciltte kaşıntı ve kabarcıklar meydana geldiğini söyledi.

Omicron vakalarının bir kısmında özellikle avuç içinde ve ayak tabanında kaşıntı ve kabarcıklar oluşuyor. Bilim insanları, söz konusu semptomların, yeni koronavirüs varyantının en önemli belirtileri arasında yer aldığını ifade etti.

Kaşıntı ve kabarcıkların yanı sıra yeni bir cilt rahatsızlığı da gün yüzüne çıktı. Özellikle dirsek, diz, el ve ayakların yüzeyinde meydana gelen bu rahatsızlık, isilik ve pişiğe benzerliği ile dikkat çekiyor. Bu belirtinin Omicron vakalarının büyük bir kısmında görüldüğü açıklandı.