Omicron Varyantı, Yeni COVID-19 Vakalarının Büyük Kısmını Oluşturuyor!

Omicron varyantı hızlı bir şekilde yayılmaya devam ediyor. Geçtiğimiz haftalarda ortaya çıkan varyantın yeni koronavirüs vakalarının büyük bir kısmını oluşturduğu açıklandı. Amerika Birleşik Devletleri'nde baskın hale gelen yeni COVID-19 varyantına dair detaylar haberimizde.

Omicron Varyantı ABD'de Baskın Hale Geldi

Hastalık Kontrol ve Önleme Merkezleri (CDC) tarafından yayımlanan verilere göre yeni varyant, Amerika Birleşik Devletleri'ndeki yeni koronavirüs varyantlarının yüzde 73,2'lik kısmını oluşturuyor. Yeni varyantın geçtiğimiz günlerde ABD'de baskın COVID-19 varyantı haline geldiği açıklandı.

CDC'nin verilerine göre delta varyantı, Amerika Birleşik Devletleri'ndeki vakaların yüzde 26,6'sını oluşturuyor. Delta varyantı, sahip olduğu yüksek bulaşıcılık oranı nedeni ile kısa süre içerisinde çok sayıda ülkeye yayılmıştı.

Amerika Birleşik Devletleri Başkanı Joe Biden'ın baş tıbbi danışmanı Dr. Anthony Fauci, yeni varyantın koronavirüsün en bulaşıcı varyantı olarak tanımlıyor. Mevcut araştırmalar, Omicron'un şiddetli hastalığa yol açmadığını fakat yeni varyantın Delta'dan çok daha yüksek yayılma hızına sahip olduğunu gösteriyor.

Yapılan araştırmaya göre ilk olarak 24 Kasım tarihinde Güney Afrika'da ortaya çıkan yeni varyant, Delta'ya kıyasla havada 70 kat daha hızlı yayılıyor. Bilim insanları, laboratuvarda inceleme yaparken varyantın bronşta yani soluk borusunu akciğerlere bağlayan kısımlarda çok daha hızlı çoğalabildiğini tespit etti.

Omicron, sahip olduğu yüksek yayılma hızı nedeni ile kısa sürede çok fazla vakanın meydana gelmesine yol açıyor. Bu durum, Omicron'un baskın hale gelmesine neden oldu. Paylaşılan verilere göre aşılanmamış kişilerin yeni tip koronavirüsten dolayı ölme olasılığı, tam aşılı insanlara kıyasla 14 kat daha fazladır.

En Sık Görülen Omicron Belirtileri

Öksürük (yüzde 89)

Yorgunluk (yüzde 65)

Burun akıntısı veya burun tıkanıklığı (yüzde 59)

Nefes darlığı (yüzde 16)

İshal (yüzde 11)

Tat ya da koku kaybı (yüzde 8)

İlk olarak Güney Afrika'da tespit edilen Omicron varyantında en sık görülen belirtiler arasında öksürük, yorgunluk, burun akıntısı ya da burun tıkanıklığı yer alıyor. Yeni varyantın nadir görülen semptomları arasında ise nefes darlığı, ishal, tat veya koku kaybı bulunuyor. Aşılar, varyanta karşı önemli ölçüde koruma sağlıyor.