One Piece Dizisinin Fragmanı Yayımlandı: Netflix'e Geliyor!

Popüler mangadan uyarlanan One Piece dizisinin fragmanı paylaşıldı. Yayımlanan tanıtım videosuyla beraber çıkış tarihi de belli oldu. Peki, One Piece dizisi ne zaman çıkacak? Söz konusu yapıma dair merak edilen detaylar haberimizde.

One Piece Dizisinin Fragmanı Nasıl İzlenir?

Netflix Türkiye, One Piece'in fragmanını paylaştı. Çok yakında izleyicilerle buluşacak olan dizinin tanıtım videosu, dizide yer alan sahneler hakkında bilgi sahibi olmamıza imkân tanıyor. 1 dakika 43 saniye uzunluğundaki fragmanı aşağıdaki oynatıcı üzerinden izleyebilirsiniz.

One Piece Oyuncuları ve Karakterleri

Iñaki Godoy (Monkey D. Luffy)

Mackenyu (Roronoa Zoro)

Emily Rudd (Nami)

Jacob Gibson (Usopp)

Taz Skylar (Sanji)

McKinley Belcher III (Arlong)

Jandre le Roux (Kuroobi)

Milton Schorr (Don Krieg)

En iyi animeler arasında yer alan One Piece'in live action uyarlamasında Luffy'i Iñaki Godoy, Roronoa Zoro'yu Mackenyu, Nami'yi ise Emily Rudd canlandıracak. Oyuncular arasında ayrıca Taz Skylar, Jacob Gibson ve Jandre le Roux dahil olmak üzere pek çok isim bulunuyor.

One Piece Konusu

One Piece, gizemli hazineyi bulmaya çalışan Luffy ve ekibinin maceralarını konu alıyor.

One Piece Çıkış Tarihi

Çoğu kişi tarafından merak içerisinde beklenen One Piece dizisi 31 Ağustos tarihinde Netflix üzerinden yayımlanacak.

One Piece dizisi hakkında ne düşünüyorsunuz? Sizce anime versiyonu kadar başarılı olabilir mi? Konu ile ilgili düşüncelerinizi aşağıda yer alan yorumlar kısmından bizimle paylaşmayı unutmayın.