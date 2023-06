Fantastik Dörtlü Oyuncu Kadrosu Problemi Sürüyor: Tekrar Ertelenebilir!

Sadece birkaç hafta önce Fantastik Dörtlü'nün oyuncu kadrosuna karar verilmiş olabileceğini öğrenmiştik. Hâlâ bir söylenti olsa da bu, yaklaşan yapım hakkında heyecan verici bir ayrıntıydı.

Serinin hayranları da spekülasyonların ardından, nihayet film için heyecanlanmaya başlamışken Marvel'dan bir yetkili, Fantastik Dörtlü kadrosunun tamamlanmaktan oldukça uzak olduğunu söyledi.

I’m hearing ALL roles back in play again, others are being considered again