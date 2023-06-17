Fantastik Dörtlü Oyuncu Kadrosu Problemi Sürüyor: Tekrar Ertelenebilir!
Marvel'ın uzun sürenin ardından tekrar beyazperdeye taşıyacağı Fantastik Dörtlü filminin oyuncu kadrosundaki problemler devam ediyor. İşte detaylar!
Sadece birkaç hafta önce Fantastik Dörtlü'nün oyuncu kadrosuna karar verilmiş olabileceğini öğrenmiştik. Hâlâ bir söylenti olsa da bu, yaklaşan yapım hakkında heyecan verici bir ayrıntıydı.
Serinin hayranları da spekülasyonların ardından, nihayet film için heyecanlanmaya başlamışken Marvel'dan bir yetkili, Fantastik Dörtlü kadrosunun tamamlanmaktan oldukça uzak olduğunu söyledi.
"Oyuncu Kadrosu Netleşmekten Uzak"
I’m hearing ALL roles back in play again, others are being considered again— Grace Randolph (@GraceRandolph) June 12, 2023
Mayıs sonu Fantastik Dörtlü oyuncu kadrosu raporu popüler Twitter kullanıcısı MyTimeToShineHello'dan gelmişti. Önceki MCU haberleriyle doğru orantılı olarak, Fantastik Dörtlü başrolleri için bize aşağıdaki dört aktör ismini vermişti:
- Reed Richards/Mr. Fantastic - Adam Driver
- Sue Storm/The Invisible Woman - Margot Robbie
- Johnny Storm/Human Torch - Paul Mescal
- Ben Grimm/The Thing - Daveed Diggs
Şimdi ise Marvel içinden geldiği iddia edilen bir rapor bu isimlerin hiçbirinin yerinin garanti olmadığını belirtirken, Marvel'ın film için bir erteleme daha düşündüğünü belirtiyor.
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