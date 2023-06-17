Fantastik Dörtlü Oyuncu Kadrosu Problemi Sürüyor: Tekrar Ertelenebilir!

Sadece birkaç hafta önce Fantastik Dörtlü'nün oyuncu kadrosuna karar verilmiş olabileceğini öğrenmiştik. Hâlâ bir söylenti olsa da bu, yaklaşan yapım hakkında heyecan verici bir ayrıntıydı.

Serinin hayranları da spekülasyonların ardından, nihayet film için heyecanlanmaya başlamışken Marvel'dan bir yetkili, Fantastik Dörtlü kadrosunun tamamlanmaktan oldukça uzak olduğunu söyledi.

"Oyuncu Kadrosu Netleşmekten Uzak"

I’m hearing ALL roles back in play again, others are being considered again — Grace Randolph (@GraceRandolph) June 12, 2023

Mayıs sonu Fantastik Dörtlü oyuncu kadrosu raporu popüler Twitter kullanıcısı MyTimeToShineHello'dan gelmişti. Önceki MCU haberleriyle doğru orantılı olarak, Fantastik Dörtlü başrolleri için bize aşağıdaki dört aktör ismini vermişti:

Reed Richards/Mr. Fantastic - Adam Driver

Sue Storm/The Invisible Woman - Margot Robbie

Johnny Storm/Human Torch - Paul Mescal

Ben Grimm/The Thing - Daveed Diggs

Şimdi ise Marvel içinden geldiği iddia edilen bir rapor bu isimlerin hiçbirinin yerinin garanti olmadığını belirtirken, Marvel'ın film için bir erteleme daha düşündüğünü belirtiyor.

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