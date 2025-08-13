One Piece'in 3. Sezonu Gelecek mi? Netflix Açıkladı [Video]

Popüler manganın live action uyarlaması olan One Piece dizisinin ikinci sezonu merakla beklenirken üçüncü sezon açıklaması geldi. Netflix tarafından yapılan bu açıklama, One Piece'in 3. sezonu çıkacak mı sorusuna ışık tuttu.

One Piece'in 3. Sezonu Çıkacak mı?

Netflix Türkiye'nin resmî YouTube kanalı üzerinden One Piece'in 2. sezonu için yeni bir video paylaşıldı. Videonun açıklama kısmında "Yeni bir gün doğmak üzere. Grand Line, cesaretsizlere göre bir yer değil. Hazır olun, ONE PIECE GRAND LINE MACERASI 2026'da yelken açıyor! Üstelik görünüşe göre 3. sezonun yapım hazırlıkları da başlıyor" ifadelerine yer verildi.

Yapılan açıklamaya göre One Piece'in 3. sezonu gelecek. Netflix'in en sevilen dizilerinden biri olan One Piece'in üçüncü sezon tarihine dair bir bilgi paylaşılmadı ancak tahminen 2027 yılında üçüncü sezon bölümlerini görebiliriz.

One Piece'in 2. Sezonu Ne Zaman Çıkacak?

IMDb puanı yüksek Netflix dizileri arasında yer alan One Piece'in 2. sezonu 2026 yılında yayınlanacak. Yeni sezonun yedi veya sekiz adet bölümden oluşması bekleniyor. İlk sezon 2023 yılında izleyiciler ile buluşmuştu.

One Piece Dizisi Konusu

Netflix üzerinden yayınlanan One Piece dizisi, gizemli hazineyi bulmaya çalışan Luffy ve ekibinin maceralarını anlatıyor. Dizi, bu maceralar üzerinden dostluk, hayaller ve özgürlük gibi temaları işliyor. Dizinin ilk sezonunda sekiz adet bölüm bulunuyor.

One Piece Dizisi Oyuncuları

Iñaki Godoy (Monkey D. Luffy)

(Monkey D. Luffy) Mackenyu (Roronoa Zoro)

(Roronoa Zoro) Emily Rudd (Nami)

(Nami) Jacob Gibson (Usopp)

(Usopp) Taz Skylar (Sanji)

(Sanji) McKinley Belcher II I (Arlong)

I (Arlong) Jandre le Roux (Kuroobi)

(Kuroobi) Milton Schorr (Don Krieg)

One Piece'in live action uyarlamasında Luffy karakterini Iñaki Godoy, Roronoa Zoro karakterini Mackenyu, Nami isimli karakteri ise Emily Rudd canlandırıyor. Oyuncular arasında ayrıca Taz Skylar, Jacob Gibson ve Jandre le Roux dahil olmak üzere pek çok isim yer alıyor.