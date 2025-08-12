Shrek 5 Ertelendi! Yeni Film Ne Zaman Çıkacak?

Duyurulduğu günden itibaren merakla beklenmeye başlanan yeni Shrek filmi ile ilgili üzücü bir gelişme yaşandı. Bu gelişme doğrultusunda Shrek 5'in vizyon tarihi ertelendi. Popüler animasyon serisinin yeni filmini izlemek için uzun süre beklememiz gerekecek.

Shrek 5 Ne Zaman Çıkacak?

En iyi animasyon filmleri arasına katılmaya hazırlanan Shrek 5, 30 Haziran 2027 tarihine ertelendi. Filmin yönetmenliğini Walt Dohrn, Conrad Vernon ve Brad Ableson üstlendi. Senarist kadrosunda ise Michael McCullers, Christopher Meledandri ve William Steig yer alıyor.

İlk Shrek filmi 2001 yılında vizyona girdi. 60 milyon dolar bütçe ile hazırlanan film 492 milyon dolar hasılat elde ederek önemli bir başarı elde etti. Filmin büyük beğeni toplaması üzerine 2004 yılında ikinci film izleyiciler ile buluştu. 150 milyon dolar bütçesi olan film 935 milyon dolar hasılat ile ilk filmin kazancını neredeyse ikiye katladı.

2007 yılında üçüncü film çıktı. 160 milyon dolar bütçe ile hazırlanan film 808 milyon dolar hasılata sahip oldu. Shrek Forever After olarak isimlendirilen dördüncü film 2010 yılında vizyona girdi. Film 756 milyon dolar hasılat elde etti.

Shrek 5 Fragmanı

Shrek 5'in Seslendirme Kadrosu

Universal Pictures'ın resmî YouTube kanalı üzerinden geçtiğimiz aylarda Shrek 5'in fragmanı yayınlanmıştı. 27 saniye uzunluğundaki videoda seslendirme kadrosunda hangi isimlerin yer alacağı duyurulmuştu. Kadroda Mike Myers, Eddie Murphy, Cameron Diaz ve Zendaya yer alacak.

Mike Myers "Shrek" karakterini, Cameron Diaz "Fiona" karakterini, Zendaya ise Felicia karakterini seslendirecek. Zendaya daha önce 2021 yılında vizyona giren Dune: Part One, 2021 yapımı Spider-Man: No Way Home ve 2017 yapımı Spider-Man: Homecoming dahil pek çok yapımda yer aldı.