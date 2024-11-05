Samsung Galaxy S25 Testleri Beklenenden Farklı Sonuç Verdi

Samsung’un önümüzdeki yılın başlarında tanıtmayı planladığı Galaxy S25 serisi ile ilgili dikkat çeken bir gelişme yaşandı.

Başlangıçta tüm serinin Qualcomm Snapdragon 8 Elite işlemciden güç alacağı gelen söylentiler arasındaydı. Özellikle de Samsung’un, kendi üretimi olan Exynos 2500 yonga setinde bazı üretim sorunları yaşadığı gerçeği bu ihtimali güçlendiriyordu. Ancak son sızıntılar, Samsung’un Exynos 2500’dan tamamen vazgeçmediğini gösteriyor.

Galaxy S25+ Exynos 2500 ile Performans Testine Girdi

Galaxy S25+, SM-S936B model numarasıyla Geekbench veritabanında ortaya çıktı. Testlerde tek çekirdekte 2.359, çok çekirdekte ise 8.141 puan almayı başardı. Exynos 2500 yongası, 10 çekirdekli bir CPU mimarisi ve 3,3 GHz saat hızına sahip. Ayrıca, bu işlemci Samsung’un Xclipse 950 GPU birimini içeriyor.

Snapdragon 8 Elite Aşırı Isınmadan Muzdarip

Bir diğer haberimizde aktardığımız üzere Snapdragon 8 Elite işlemcisi, aşırı ısınma problemiyle gündeme gelmişti. Geekbench verilerine göre Exynos 2500, tek çekirdek performansında Snapdragon 8 Elite’in gerisinde kalırken, çok çekirdek performansında benzer bir seviyede kalıyor.

Karşılaştırmalı olarak Snapdragon 8 Elite işlemcili Galaxy S25 Ultra, daha önce yapılan testlerde tek çekirdekte 3.096, çok çekirdekte ise 9.080 puan almıştı.

Exynos ve Snapdragon Karşılaştırması 2025’te Netleşecek

Tüm bu gelişmeler, Samsung’un Exynos 2500’ü tamamen göz ardı etmediğini ve Galaxy S25 serisinde kullanabileceğini gösteriyor. Ancak, seride hangi işlemcinin çoğunlukta olacağı henüz bilinmiyor. Samsung, bu konudaki detayları muhtemelen 2025’in başındaki tanıtım etkinliğinde açıklayacak.