One UI 7 Beta Beklentisine Giren Kullanıcılara Üzücü Haber

Samsung'un merakla beklenen One UI 7 sistemi için sayılı gün kalmışken sürümü test etmek isteyenleri üzecek bir haber geldi. Samsung, Galaxy S24 serisi için şimdiye kadar iki beta güncellemesi yayınladı. Şirketin müşteri hizmetleri, yıl sonuna kadar iki beta güncellemesi daha geleceğini belirtti.

Üzücü olan ise beta sürümünün herkese açık olmayacağı.

Beta 3 Yalnızca Galaxy S24 Serisine Özel

Samsung kullanıcıları kendi çaplarında bir dedikodu başlattı. Buna göre One UI 7 Beta 3 yalnızca Galaxy S24 serisine özel olacak. Bu bilgiyi veren kullanıcı @FamilyTaes oldu. Sosyal medya platformu X üzerinden yaptığı paylaşım kısa sürede teknoloji dünyasında yayıldı. Şayet söylenti doğru çıkarsa birçok kullanıcı için büyük hayal kırıklığı olacak.

Samsung daha önceki beta programlarını sadece en yeni amiral gemileriyle sınırlı tutmamıştı. Örneğin, One UI 6 Beta programı, farklı Galaxy modellerine de sunulmuştu. Şimdi ise yalnızca Galaxy S24'e sınırlı olması kulağa garip geliyor.

Samsung, beta programının diğer modellere ne zaman açılacağı konusunda henüz resmi bir açıklama yapmadı veya dedikodulara ilişkin bir yanıt vermedi.

One UI 7 İle Gelen Özellikler

One UI 7, Android 15 tabanlı olarak geliştirilmiş ve birçok yeni özellik sunuyor. Bazıları şöyle: