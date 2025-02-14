One UI 7 Güncellemesinde Büyük Gecikme: 7.1 Sürümü Artık Yok Mu?

Teknoloji devi Samsung, One UI 7 güncellemesiyle yeni kozunu oynamaya hazırlanıyor ama kendini "epey" ağırdan satıyor desek yanlış olmaz. Zira güncelleme fazlasıyla gecikti ve kullanıcıları hayal kırıklığına uğratmaya başladı.

Galaxy S24 serisi için Aralık'ta çıkan ilk beta sürümüyle her ne kadar heyecan yaratmış olsa da, hataların giderilme sürecindeki yavaşlık planlanan One UI 7.1 güncellemesinin iptal edilmesine yol açtı.

Güvenilir kaynaklar, gecikme sebebiyle Samsung'un bazı gelecek güncellemelerini yeniden gözden geçirdiğini söylüyor.

Gelecek nesil katlanabilir Galaxy Z Flip 7 ve Galaxy Z Fold 7 modellerinin One UI 7.1 yerine, One UI 7.0.1 ile piyasaya çıkması bekleniyor. Yaşanan aksilikler, planların değişmesine yol açtı.

Güncelleme Nisan Ayında Gelecek

Yeni çıkan Galaxy S25 Edge ile beraber mevcut ve eski Galaxy telefonlara da stabil One UI 7.0 güncellemesinin sunulması gündemde. Duyurular S25 Edge'in Nisan ayında piyasaya sürüleceğine işaret ediyor. Büyük güncelleme de Nisan ayında görücüye çıkacak.

Yakın zamanda çıkan bilgiler ise Samsung'un Galaxy S25 serisinde gördüğümüz Audio Eraser gibi bazı One UI 7 özelliklerinin Galaxy S24 serisine de geleceğini gösteriyor. Bu durumda Samsung'un kullanıcı deneyimini artırmaya çalıştığını söyleyebiliriz.

Samsung, One UI 7.1 güncellemesiyle ilgili planlarında da ciddi bir aksaklık yaşamış gibi görünüyor. Geçtiğimiz Aralık ayında Galaxy S24 modelleri için ilk beta sürümünü yayımlamış olsa da, hata düzeltmeleri beklenen hızda ilerlemiyor.

Nihayetinde durum, şirketin gelecekteki güncelleme planlarından biri olan One UI 7.1'i iptal etmesine neden oldu.

Eski Telefonlara Güncelleme Desteği

Samsung mevcut Galaxy telefonlarına da sahip çıkacak.

Söylenenlere göre Galaxy S25 Edge'in Nisan ayında piyasaya çıkmasıyla birlikte, stabil One UI 7.0 sürümü eski Galaxy modellerine de sunulacak. Böylece Galaxy S24 ve diğer cihaz kullanıcıları Nisan ayında güncellemeyi alabilecek.