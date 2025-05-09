One UI 8 Resmiyet Kazandı ama Kullanıcılar Pek Memnun Değil

Samsung, Galaxy S25 serisini daha yeni piyasaya sürmüşken şimdi de One UI 8 arayüzü için hazırlıklara başladı. S25 Ultra modeline ait S938BXXU3ZYEA kodlu beta yazılım, Samsung'un sunucularında fark edildi.

Sızıntılarıyla bilinen Tarun Vats'ın savunduğuna göre halka açık beta sürümünün Haziran 2025 ortasında yayınlanması bekleniyor. Yeni arayüz Android 16 üzerine inşa edilmiş ve özellikle animasyonların daha akıcı hale getirilmesine özellikle dikkat edilmiş.

One UI 8 Ne Sunuyor?

Samsung'un temmuz ayında tanıtması beklenen Galaxy Z Fold 7 ve Flip 7 modelleri, kutudan One UI 8 yüklü şekilde çıkacak. Bu telefonlarda güncellenmiş bir Quick Share arayüzü, daha güvenli hale getirilmiş Secure Folder ve geliştirilmiş DeX deneyimi öne çıkıyor. Ayrıca şeffaf açılır menüler ve yeni duvar kağıdı renkleri gibi küçük estetik değişiklikler de beta sürümde yer alıyor.

Bazılarına göre bu güncellemenin One UI 7.1'den pek de farkı yok. Ama Samsung tarafı öyle düşünmüyor gibi. Şirket çok daha hızlı bir yazılım temposuna girdi. S26 serisiyle birlikte geleceği iddia edilen One UI 8.5 söylentileri de bunu destekliyor.

Yeni arayüzdeki yenilikler büyük sıçramalar sunmasa da dikkat çeken bazı dokunuşlar var. Şimdi karar kullanıcıda olacak. Daha akıcı geçişler, yapay zeka iyileştirmeleri ve güvenlik dokunuşları yeterli mi, yoksa bu sürüm fazla mı mütevazı? Siz ne dersiniz?