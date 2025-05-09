One UI 8, Gizli Fotoğraflarınıza Kalkan Olacak!

Samsung’un One UI 8 arayüzüyle birlikte sunacağı yeni güvenlik özelliklerinden biri daha gün yüzüne çıktı. Sektörel kaynaklar tarafından yapılan yeni bir paylaşıma göre göre, Galeri uygulamasına eklenecek yeni "Gizli Albüm" özelliği, kullanıcıların özel fotoğraf ve videolarını daha güvenli bir ortamda saklamalarına imkan tanıyacak.

Android 15 ile tanıtılan Private Space isimli yeni gizlillik sistemi kapsamında geliştirilen bu özellik, Samsung’un halihazırdaki Güvenlik Klasörü sisteminin yerini alacak.

One UI 8 ile Gizli Fotoğraflar Doğrudan Galeride Saklanacak

Gizli Ablüm isimli yeni bölüm ile birlikte daha öncesinde dosyalar bölümündeki Güvenlik kKlasörü'nde saklanabilen özel fotoğraf ve videolar artık daha izole bir yapıya kavuşacak ve doğrudan Galeri uygulaması içinde güvence altına alınabilecek. Bu sayede kullanıcılar üçüncü taraf galeri uygulamalarıına ihtiyaç duymadan, özel görsellerini cihaz içinde koruyabilecek.

Yeni özellik ayrıca, Android’in Work Profile sistemi üzerine kurulan Güvenlik Klasörü'nden farklı olarak daha yenilikçi ve gelişmiş bir altyapı olan Private Space API ile geliştiriliyor. Bu sayede veriler, hem sistemsel hem de uygulama düzeyinde güvenli bir şekilde saklanabiliyor.

Aktarılanlara göre Samsung, Galeri uygulamasına entegre ettiği bu yeni güvenlik bölümünü ilerleyen dönemlerde notlar, belgeler ve uygulamalar gibi içeriklerle genişletmeyi hedefliyor. One UI 8’in resmi tanıtımıyla birlikte konu hakkında daha fazla bilgi edinmeyi umuyoruz.

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