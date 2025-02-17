iPhone'ların Sevilen Özelliği Android 16 ile Android Telefonlara Geliyor

Pil Sağlığı, kuşkusuz kullanıcıların en sevdiği Apple özelliklerinden biri. Oldukça basit ama bir o kadar kullanışlı olan bu özellik, iPhone ve Mac gibi cihazların kaç kere şarj edildiği ve aradan geçen zaman içerisinde bataryanızın ne kadar kapasite kaybettiğini sizlere gösteriyor. Şimdi ise Google, Android 16 ile Pil Sağlığı özelliğini Android telefonlara getririyor. İşte detaylar!

iPhone'ların Sevilen Özelliği Android 16 ile "Sonunda" Geliyor

Google, 20-21 Mayıs 2025 tarihlerinde düzenlenecek Google I/O'da tanıtacağı Android 16 üzerinde çalışmalarını sürdürüyor. Bu çalışmaların sonucu ise şirketin Pixel modellerinde yapılan beta testleri sayesinde biz kullanıcılara ulaşıyor. Bu doğrultuda şirket son olarak Android 16 beta 2'yi yayınladı ve "Pil Sağlığı" özelliği ortaya çıktı.

Aslında hem Google hem de Android akıllı telefon üreticileri bir süredir Pil Sağlığı özelliğini kendi entegre etmeye çalışıyordu. Ancak bunun için çoğu zaman uygulama indirmek ya da gizli kodlar bilmek gerekiyordu. Şimdi ise Google bu düzensizliğe son veriyor ve cihazınızın pil bilgileri tıpkı Apple'da olduğu gibi ayarlar menüsünde erişilebilir hale geliyor.

Android telefonlarda pil sağlığı, Ayarlar > Pil > Pil Sağlığı adımlarını izleyerek ulaşılabileceğiniz bir bölüm olacak. Burada kullanıcılar pil durumlarını görüntüleyebilecek ve hatta pil ömrünü uzatmak için öneriler alabilecek. Ne yazık ki Google'ın bu çok yararlı özelliği Android 16 ile birlikte sunup sunmayacağı henüz kesin değil.

Bildiğiniz üzere iOS'un aksine tek bir Android akıllı telefon üreticisi yok. Bu nedenle onlarca markanın yüzlerce farklı telefonda kullandığı donanım ve yazılımı bu sistem ile uyumlu hale getirmesi gerekiyor. Aksi durumda bugüne kadar olduğu gibi yanlış ölçümler devreye girerek kullanıcıları yanıltabiliyor.

Apple'ın "donanımı yazılımına, yazılımı ise donanımına göre üretiliyor" cümlesi ise tam burda devreye giriyor. Uğraşılması gereken çok fazla üretici ve cihaz olmadığı için şirket bu basit ama etkili özelliği yıllardır kullanıcılarına sunabiliyor. Umarız ki Google bu sorunu çözmek ve yıllar sonra da olsa bir çözüm bulmuştur.