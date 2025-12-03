OnePlus'ın Çok Sevilen Telefonuna Android 16 Güncellemesi Geldi

OnePlus'ın Android 16 tabanlı OxygenOS 16 güncellemesi hızla yayılmaya devam ediyor. Geçtiğimiz haftalarda OnePlus 13 ve OnePlus 12 dahil birçok mobil cihaza gelen bu büyük güncelleme, kısa süre önce OnePlus 11 için de yayınlandı. Bununla birlikte amiral gemisi, OnePlus'ın en güncel yazılımına sahip oldu.

OnePlus 11 Android 16 tabanlı OxygenOS 16 Güncellemesi Aldı

OnePlus, 2023 yılının ocak ayında tanıttığı OnePlus 11 için Android 16 tabanlı OxygenOS 16 güncellemesini yayınladı. Tüm büyük yazılım güncellemelerinde olduğu gibi OxygenOS 16'nın dağıtımı da kademeli olarak yapılıyor. Güncelleme ilk etapta Hindistan'da yer alan kullanıcılara sunuldu ancak önümüzdeki haftalarda diğer ülkeler için de sunulacaktır.

CPH2447_16.0.1.300(EX01) sürüm numarasına sahip olan güncellemenin yapılabilmesi için ilk olarak ayarlar menüsünde yer alan "Yazılım Güncellemesi" kategorisine girilmesi ve ardından "indir ve yükle" seçeneğinin seçilmesi gerekiyor. Bu adım uygulandığı takdirde güncelleme indirilip yüklenecektir.

Güncellemeye dair bilgiler içeren bir ekran görüntüsü de paylaşıldı. Ekran görüntüsüne göre büyük Android güncellemesi 3.58 GB dosya boyutuna sahip. Güncelleme boyutu çok yüksek olduğundan dolayı mobil veri yerine kota sorunu olmayan Wi-Fi bağlantısı öneriliyor. Ayrıca internet bağlantısının hızlı ve stabil olması da oldukça önemli.

OnePlus 11 Özellikleri

Ekran Boyutu: 6,7 inç

6,7 inç Ekran Teknolojisi: AMOLED

AMOLED Ekran Çözünürlüğü: 1440 x 3216 piksel

1440 x 3216 piksel Ekran Yenileme Hızı: 120Hz

120Hz Ekran Parlaklığı: 1.300 nite kadar

1.300 nite kadar Ekran Koruması: Corning Gorilla Glass Victus

Corning Gorilla Glass Victus İşlemci: Snapdragon 8 Gen 2

Snapdragon 8 Gen 2 RAM: 8 GB / 12 GB / 16 GB

8 GB / 12 GB / 16 GB Depolama Seçenekleri: 128 GB / 256 GB ve 512 GB

128 GB / 256 GB ve 512 GB Arka Kamera: 50 MP ana kamera + 48 MP ultra geniş açılı kamera + 32 MP telefoto kamera

50 MP ana kamera + 48 MP ultra geniş açılı kamera + 32 MP telefoto kamera Ön Kamera: 16 MP

16 MP Batarya Kapasitesi: 5.000 mAh

5.000 mAh Kablolu Hızlı Şarj: 100W

OnePlus 11 gücünü Snapdragon 8 Gen 2 işlemcisinden alıyor. 4 nm üretim süreciyle geliştirilen bu işlemci, bir adet 3.2 GHz Cortex-X3, iki adet 2.8 GHz Cortex-A715, iki adet 2.8 GHz Cortex-A710 ve üç adet 2.0 GHz Cortex-A510 olmak üzere toplamda sekiz adet çekirdek içeriyor.