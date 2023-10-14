OnePlus 11 Türkiye'de Satışa Sunuldu: Fiyatı Cep Yakıyor!

Sahip olduğu donanım bileşenleri ve tasarımıyla öne çıkan OnePlus 11, Türkiye'de satışa sunuldu. Oneplus marka akıllı telefon modeli yüksek fiyat etiketiyle dikkat çekiyor. Peki, söz konusu telefon için ne kadar fiyat belirlendi?

OnePlus 11 Türkiye'de Ne Kadar Fiyata Satılıyor?

4 Ocak 2023 tarihinde tanıtılan OnePlus 11 ile ilgili önemli bir gelişme yaşandı. Güçlü donanıma sahip olan telefon Türkiye'de satışa sunuldu. OnePlus marka akıllı telefon modelinin 16 GB RAM ve 256 GB depolama alanına sahip olan sürümü 44 bin 999 TL fiyat etiketiyle satılıyor. Satışa sunulan telefon koyu yeşil renk seçeneğine sahip.

Telefonda 8 GB ve 16 GB LPDDR5X RAM seçenekleri bulunuyor. Depolama tarafında ise 128 GB, 256 GB ve 512 GB olmak üzere üç farklı seçenek mevcut. Gücünü Snapdragon 8 Gen 2 işlemcisinden alan telefon Android 13 tabanlı OxygenOS 13 ile beraber geliyor.

OnePlus tarafından üretilen akıllı telefonun arka tarafında 50 megapiksel çözünürlüğünde geniş açılı kamera, 32 megapiksel çözünürlüğünde telefoto kamera ve 48 megapiksel çözünürlüğünde ultra geniş açılı kamera bulunuyor.

OnePlus 11 olarak isimlendirilen akıllı telefon modelinin fiyat etiketi hakkında ne düşünüyorsunuz? Konu ile ilgili düşüncelerinizi aşağıda yer alan yorumlar kısmından bizimle paylaşmayı unutmayın.