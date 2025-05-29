Çok Güçlü İşlemci ve Dev Batarya: OnePlus 13s'in Fiyatı Sızdırıldı!

Geçtiğimiz günlerde 144Hz yenileme hızıyla öne çıkan Ace 5 Ultra modelini tanıtan OnePlus, yeni telefon tanıtmaya hazırlanıyor. Çok güçlü işlemciye ve devasa batarya kapasitesine sahip OnePlus 13s modelinin fiyatı sızdırıldı.

OnePlus 13s'in Fiyatı Ne Kadar Olacak?

91Mobiles'ta yer alan habere göre OnePlus 13s modeli 55.000 Hindistan rupisi (25.186 TL) fiyat etiketiyle satışa sunulacak. Konuya dair resmî açıklama yapılmadığından dolayı telefonun farklı fiyata sahip olabileceğini belirtelim.

OnePlus 13s'in Özellikleri Nasıl Olacak?

İddiaya göre OnePlus 13s gücünü Snapdragon 8 Elite işlemcisinden alacak. 3 nm üretim süreciyle geliştirilen işlemcide iki adet 4.32 GHz Oryon V2 Phoenix L ve altı adet 3.53 GHz Oryon V2 Phoenix M olmak üzere toplamda sekiz adet çekirdek bulunuyor.

6,32 inç ekran büyüklüğüne sahip telefonun LTPO AMOLED ekran üzerinde 1216 x 2640 piksel çözünürlük ve 120Hz yenileme hızı sunacağı iddia edildi. Telefonda 6.260 mAh batarya kapasitesi yer alabilir.

OnePlus 13s Ne Zaman Tanıtılacak?

Siyah, yeşil ve pembe olmak üzere üç farklı renk seçeneği sunacak OnePlus 13s isimli akıllı telefon 5 Haziran 2025 tarihinde Hindistan'da tanıtılacak.