Galaxy Z Flip 7'nin Tasarımında Büyük Değişiklik! Bu Beklenmiyordu

Samsung'un yeni katlanabilir telefonları ile ilgili sızıntılar yaşanmaya devam ediyor. Bu kez Galaxy Z Flip 7'nin tasarımı ortaya çıktı. Sızdırılan bilgilere göre yeni Flip modelinin tasarımında önemli bir değişikliğe imza atılacak.

Samsung Galaxy Z Flip 7'nin Tasarımı Nasıl Olacak?

One UI 8 yazılımında yer alan animasyon dosyalarında Galaxy Z Flip 7'nin tasarımına dair önemli detaylar tespit edildi. Aktarılan bilgilere göre katlanabilir telefonun kapağı tamamen ekrandan oluşacak. Böylece Galaxy Z Flip 6 modeline kıyasla daha büyük bir kapak ekranı sunulacak.

Eğer bu iddia doğruysa telefonun kapak ekran tasarımı, Motorola Razr+ modeline çok benzeyecek. Galaxy Z Flip 7'de kapak ekranının üzerindeki iki kamera yatay şeklinde sıralanacak. Kameraların yanında LED flaş bulunacak.

Samsung'un yeni katlanabilir telefonunun sağ kısmında ses ve güç butonları konumlanacak. Sol tarafta ise SIM kart yuvası yer alacak. Daha öncee ortaya çıkan bilgilere göre 6,8 inç ekran büyüklüğüne sahip telefon 6,9 mm kalınlığında olacak.

Telefonun arka tarafında 50 megapiksel çözünürlüğünde ana kamera ve 12 megapiksel çözünürlüğünde ultra geniş açılı kameranın yer alacağı öne sürüldü. Telefonun 12 GB RAM ile birlikte gelmesi bekleniyor. Konuya dair resmî açıklama yapılmadığını belirtelim.

Samsung Galaxy Z Flip 7 Ne Zaman Çıkacak?

Galaxy Z Flip 7 isimli katlanabilir telefonun 2025 yılının temmuz ayında tanıtılması bekleniyor.