Dev Batarya ve Çok Güçlü İşlemci: OnePlus 13s İçin Tarih Verildi!

Geçtiğimiz hafta 144Hz yenileme hızına sahip Pad 2 Pro tablet modelini tanıtan OnePlus, yeni telefon üzerinde çalışıyor. OnePlus 13s olarak isimlendirilen telefonun ne zaman tanıtılacağı açıklandı. Telefon güçlü işlemci ve dev bataryasıyla öne çıkacak.

OnePlus 13s Tanıtım Tarihi

Uzun süredir beklenen OnePlus 13s isimli akıllı telefon modeli 5 Haziran 2025 tarihinde Hindistan'da tanıtılacak. Tanıtımla birlikte telefonun tüm özellikleri ve fiyat etiketi belli olacak. Telefon siyah, yeşil ve pembe olmak üzere üç farklı renk seçeneği ile gelecek.

OnePlus 13s Özellikleri (Söylenti)

İddiaya göre OnePlus 13s gücünü Snapdragon 8 Elite işlemcisinden alacak. 3 nm üretim süreciyle geliştirilen işlemcide iki adet 4.32 GHz Oryon V2 Phoenix L ve altı adet 3.53 GHz Oryon V2 Phoenix M olmak üzere toplamda sekiz adet çekirdek bulunuyor.

6,32 inç ekran büüyklüğüne sahip telefonun LTPO AMOLED ekran üzerinde 1216 x 2640 piksel çözünürlük ve 120Hz yenileme hızı sunacağı iddia edildi. Telefonda 6.260 mAh batarya kapasitesi yer alabilir.

OnePlus 13s geçtiğimiz hafta tek çekirdek testinde 2 bin 862 puan, çoklu çekirdek testinde ise 8 bin 528 puan almayı başarmıştı. Geekbench testinde telefonun 12 GB RAM'e sahip sürümü yer almıştı.