Realme'nin Yeni Telefonu Performans Testine Girdi! İşlemcisi Netleşti

Geçtiğimiz yıl Realme C61 modelini tanıtan Realme, yeni bir telefon duyurmaya hazırlanıyor. Realme C71 olarak isimlendirilmesi beklenen telefon Geekbench testinde ortaya çıktı. Böylece telefonun sergilediği performans ve bazı özellikleri belli oldu.

Realme C71 Geekbench Testinde Kaç Puan Aldı?

RMX5303 model numarasına sahip olan Realme C71 tek çekirdek testinde 438 puan, çoklu çekirdek testinde ise 1.455 puan aldı. Geekbench testinde telefonun 6 GB RAM'e sahip sürümü yer aldı.

Realme C61 modelinde 4 GB, 6 GB ve 8 GB olmak üzere üç farklı RAM seçeneği sunulmuştu. Android 15 tabanlı Realme UI 6.0 ile birlikte gelecek C71 modelinde de aynı RAM seçenekleri bulunabilir.

Telefon gücünü Unisoc T7250 işlemcisinden alacak. 12 nm üretim süreciyle geliştirilen bu işlemci iki adet 1.8 GHz Cortex-A75 ve altı adet 1.6 GHz Cortex-A55 olmak üzere toplamda sekiz adet çekirdek içeriyor.

Daha önce ortaya çıkan bilgilere göre POCO C71 modeli 45W kablolu hızlı şarj teknolojisini destekleyecek. Telefona dair bilgiler bunlarla sınırlı. Uygun fiyat etiketine sahip olması beklenen telefonun temmuz ayında tanıtılacağı tahmin ediliyor. Konu ile ilgili henüz resmî açıklama yapılmadı.