En Güçlü İşlemciye Sahip OnePlus 15'in Çıkış Tarihi Sızdırıldı

Geçtiğimiz yıl OnePlus 13'ü satışa sunan OnePlus, serinin yeni modeli üzerinde çalışıyor. Geçtiğimiz günlerde 120W hızlı şarj teknolojisini destekleyeceği ortaya çıkan OnePlus 15'in tanıtım tarihi sızdırıldı. Yeni amiral gemisi önümüzdeki ay kullanıcılarla buluşacak.

OnePlus 15 Ne Zaman Tanıtılacak?

Uzun süredir merakla beklenen OnePlus 15'in ekim ayında Çin'de tanıtılacağı iddia edildi. Tanıtımla birlikte telefonun tüm özellikleri ve fiyatı belli olacak. Telefonun global lansmanının ise 2026 yılının ocak ayında yapılması bekleniyor. Bu lansmanın ardından telefon dünya genelinde satışa sunulacak.

OnePlus 15'te işlemci gücü, ısı dağılımı ve dokunmatik tepki hızı gibi performansa yönelik özellikler en üst düzeye çıkarılacak. Bu hem yüksek grafikli mobil oyunları oynarken hem de günlük telefon kullanımında büyük bir avantaj sağlayacak.

OnePlus 15'in Özellikleri Nasıl Olacak?

Telefon gücünü Snapdragon 8 Elite 2 işlemcisinden alacak. OnePlus 13 modelinde iki adet 4.32 GHz Oryon V2 Phoenix L ve altı adet 3.53 GHz Oryon V2 Phoenix M olmak üzere toplam sekiz çekirdek içeren Snapdragon 8 Elite işlemcisi bulunuyor.

Snapdragon 8 Elite 2'nin önceki nesle göre hem işlemci hem de grafik performansında önemli artışlar sunması bekleniyor. RAM tarafında 12 GB, 16 GB ve 24 GB olmak üzere üç farklı seçeneğin sunulması bekleniyor.

6,78 inç ekran büyüklüğüne sahip OnePlus 15, LTPO OLED ekran üzerinde 1.5K çözünürlük ve 165Hz yenileme hızı sunacak. 7000 mAh batarya kapasitesine sahip telefon 120W kablolu hızlı şarj teknolojisini destekleyecek. Böylece dev batarya bile kısa sürede şarj olabilecek.

Telefonun arka tarafında 50 megapiksel çözünürlüğünde OIS destekli ana kamera, 50 megapiksel çözünürlüğünde ultra geniş açılı kamera ve 50 megapiksel çözünürlüğünde 3x yakınlaştırma özellikli periskop telefoto kamera yer alacak.