OPPO'dan 120Hz Ekranlı Ucuz Telefon Geliyor! Tarih Açıklandı

Kısa süre önce A5i Pro 5G modelini duyuran OPPO, yeni bir telefon tanıtmaya hazırlanıyor. Geçtiğimiz günlerde Geekbench puanları ile gündeme gelen OPPO A6 Pro'nun tanıtım tarihi açıklandı. Bütçe dostu bir fiyat ile gelmesi beklenen telefon yüksek yenileme hızı dahil birçok özelliğiyle öne çıkacak.

OPPO A6 Pro'nun Tanıtım Tarihi

OPPO, A6 Pro'nun 9 Eylül 2025 tarihinde tanıtılacağını açıkladı. Tanıtımla birlikte telefonun tüm özellikleri ve fiyat etiketi belli olacak. Apple da 9 Eylül'de bir etkinlik düzenleyecek. Etkinlikte iPhone 17 serisi, yeni akıllı saatler, AirPods Pro 3 ve yeni iPad duyurulacak.

OPPO A6 Pro'nun Özellikleri Nasıl Olacak?

Ortaya çıkan bilgilere göre 6,6 inç ekran büyüklüğüne sahip telefon, LCD ekran üzerinde 120Hz yenileme hızı sunacak. Telefon 80W hızlı şarj teknolojisini destekleyecek. OPPO A5 Pro'da 45W hızlı şarj teknolojisi tercih edilmişti.

Test sonuçlarına göre telefon gücünü Dimensity 6300 işlemcisinden alıyor. 6 nm üretim süreciyle geliştirilen işlemci iki adet Cortex-A76 2.4GHz ve altı adet Cortex-A55 2GHz olmak üzere toplamda sekiz adet çekirdek içeriyor. OPPO A5 5G'de de aynı işlemci yer alıyor.

OPPO'nun yeni telefonu 128 GB ve 256 GB olmak üzere iki farklı depolama seçeneği sunabilir. Telefonun arka tarafında 50 megapiksel çözünürlüğünde ana kamera ve 2 megapiksel çözünürlüğünde derinlik kamerası bulunabilir. Ön yüzeyde ise 8 megapiksel çözünürlüğünde kamera görebiliriz.

OPPO A6 Pro 5G, geçtiğimiz haftalarda CPH2781 model numarası ile Geekbench'te ortaya çıkmıştı. Telefon tek çekirdek testined 736 puan, çoklu çekirdek testinde ise 2.010 puana ulaşmıştı. Geekbench'te bütçe dostu Android telefonun 8 GB RAM'e sahip sürümü yer almıştı.

OPPO A6 Pro'nun Fiyatı Ne Kadar Olacak?

OPPO A5 Pro için 1.999 yuan (11.552 TL) başlangıç fiyat etiketi belirlenmişti. Serinin yeni modeli A6 Pro'nun ise 2.100 yuan (12.134 TL) civarında fiyat etiketiyle satılması bekleniyor. Konuya dair resmî açıklama yapılmadığını, bu nedenle telefonun farklı fiyatla gelebileceğini belritelim.