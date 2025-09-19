OnePlus'ın 16 GB RAM'li Telefonu Performans Testine Girdi

OnePlus, dünyanın en güçlü işlemcisine sahip telefonunu tanıtmaya hazırlanıyor. OnePlus 15 olarak isimlendirilecek yeni telefon Geekbench testinde görüntülendi. Bununla birlikte telefonun hem sergilediği performans hem de bazı özellikleri ortaya çıktı. Yeni model testte büyük bir başarının altına imza attı.

OnePlus 15 Geekbench'te Kaç Puan Aldı?

PLK110 model numarasına sahip olan OnePlus 15, Geekbench'te tek çekirdek testinde 3 bin 709 puan, çoklu çekirdek testinde ise 11 bin puana ulaşmayı başardı. Bu, telefonun yüksek grafikli mobil oyunları ve yüksek kaynak gerektiren uygulamaları bile sorunsuz bir şekilde çalıştırabileceği anlamına geliyor.

Geekbench'e göre telefonda Snapdragon 8 Elite Gen 5 işlemcisi ve 16 GB RAM bulunacak. Amiral gemisi işlemci iki adet 4.61 GHz hızında çalışan ana çekirdek ve altı adet 3.63 GHz hızında çalışan performans çekirdeği olmak üzere toplamda sekiz adet çekirdek içerecek. Snadpragon 8 Elite 5 ayrıca 1.2 GHz hızında bir Adreno 840 GPU'ya sahip olacak.

2024 yılının ekim ayında tanıtılan OnePlus 13'te 3 nm üretim süreciyle geliştirilen sekiz çekirdekli Snapdragon 8 Elite işlemcisi tercih edilmişti. Snadpragon 8 Elite Gen 5'in önceki nesle kıyasla hem performans hem de verimlilik açısından daha iyi olması bekleniyor.

OnePlus 15'in Özellikleri Nasıl Olacak?

İddiaya göre Android 16 işletim sistemi ile birlikte gelecek telefon 1.5K çözünürlük ve 165Hz ekran yenileme hızı sunacak. Telefonda 7000 mAh batarya kapasitesi ve 120W hızlı şarj teknolojisi bulunacak. Bu teknoloji, dev bataryanın bile çok kısa sürede şarj olmasını sağlayacak.

Telefonun arka tarafında 50 megapiksel çözünürlüğünde OIS destekli ana kamera, 50 megapiksel çözünürlüğünde ultra geniş açılı kamera ve 50 megapiksel çözünürlüğünde 3x optik yakınlaştırmalı periskop telefoto kamera yer alacak.

OnePlus 15 Ne Zaman Tantıılacak?

OnePlus 15'in 2025 yılının ekim ayında tanıtılacağı iddia edildi. Tanıtımla birlikte telefonun tüm özellikleri ve fiyatı belli olacak. Güçlü donanıma sahip olan OnePlus 13 ise geçtiğimiz yılın ekim ayında tanıtılmıştı.