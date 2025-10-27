OnePlus 15 Tanıtıldı: 165 Hz Ekran, 7300 mAh Pil ve Daha Fazlası!

Çin merkezli teknoloji devi OnePlus, merakla beklenen yeni amiral gemisi modeli OnePlus 15'i kısa bir süre önce tanıttı. Anavatanı Çin'de satışa sunulan cihazın önümüzdeki günlerde küresel pazarda da raflardaki yerini alması bekleniyor.

Peki OnePlus 15'in özellikleri neler? Cihazın Çin'deki fiyatı ne kadar? Gelin, şimdi markanın yenilenen tasarımıyla boy gösteren amiral gemisi telefonuna daha yakından bakalım.

OnePlus 15 Neler Sunuyor?

Tasarım

OnePlus, yeni telefonu ile birlikte ana akıllı telefon serisinde radikal tasarım değişikliklerine gitti. Yeni cihaz, selefi OnePlus 13'ten farklı olarak daha köşeli kenarlıklara ve daire yerine kare şeklindeki bir kamera adasına ev sahipliği yapıyor.

Absolute Black, Misty Purple ve Sand Dune olmak üzere üç farklı renk seçeneği ile piyasaya sürülen yeni model, bu seçeneklere bağlı olarak 211 ila 215 gramlık bir ağırlığa sahip.

Ekran

Yeni telefon, 6.78 inç büyüklüğünde, 165 Hz yenileme hızı ve 1.5 K çözünürlük sunan LTPO AMOLED bir ekran ile birlikte geliyor. Söz konusu panel, boyutu açısından selefine göre küçük olsa da tazeleme hızı tarafında dünyada bir ilke imza atıyor.

Donanım

Qualcomm'un en yeni ve en güçlü işlemcisi Snapdragon 8 Elite Gen 5'ten güç alan yeni cihaz, bu yongasını Adreno 840 GPU grafik birimi, 16 GB'a kadar RAM ve 1 TB'a depolama alanı ile eşleştiriyor. Cihaz, sahip olduğu güçlü donanım sayesinde en yoğun oyun senaryolarında bile üst düzey bir performans sergiliyor.

Pil Ömrü

Pil performansı tarafında da epey iddialı olan OnePlus 15, 7.300 mAh kapasiteli devasa bir bataryayı bünyesinde barındırıyor. 120W SuperVOOC kablolu hızlı şarj ve 50W kablosuz şarj teknolojilerini destekleyen cihaz aynı zamanda şarj sürelerini minimuma indiriyor.

Kamera

Fotoğraf tutkunları için de yeni modelde zirveye oynayabilecek bir kamera kurulumu mevcut. Arka kamera sisteminde üç adet 50 MP sensör yer alıyor:

50 MP Sony IMX906 ana kamera

3.5x optik yakınlaştırma sunan 50 MP Samsung JN5 telefoto lens

50 MP Samsung OV50D ultra geniş açılı sensör

Ön tarafta ise otofokus destekli 32 MP Sony IMX709 kamera sensörü bulunuyor. Arka kamera ile 8K çözünürlükte 30 fps ve 4K çözünürlükte 120 fps video kaydı yapmak mümkünken, ön kamera da 4K 60 fps video çekebiliyor.

OnePlus 15'in Fiyatı

Çin pazarında satışa sunulan yeni amiral gemisi cihaz, depolama ve RAM kapasitelerine göre değişkenlik gösteren fiyat seçenekleriyle alıcı bulacak. Başlangıç fiyatı, en düşük bellek konfigürasyonuna sahip model için yaklaşık 560 dolar olarak belirlenmiş durumda.

12 GB RAM ve 256 GB depolama: 560 dolar

12 GB RAM ve 512 GB depolama: 600 dolar

16 GB RAM ve 256 GB depolama: 645 dolar

16 GB RAM ve 512 GB depolama: 687 dolar

16 GB RAM ve 1 TB depolama: 758 dolar

Peki siz OnePlus'ın yeni amiral gemisi hakkında ne düşünüyorsunuz? Sizce OnePlus 15 sunduğu üstün özelliklerle yılın en iyi akıllı telefon modellerinden biri olabilir mi? Yorumlarda buluşalım.