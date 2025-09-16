En Çok Sevilen Telefonlar Açıklandı! Huawei'den Büyük Başarı

AnTuTu tarafından paylaşılan liste ile birlikte en çok sevilen telefonlar belli oldu. Huawei markasının iki telefonu listenin ilk üçte yer alarak önemli bir başarının altına imza attı. Listede ayrıca vivo, OPPO ve Xiaomi dahil birçok markanın telefonları da bulunuyor. Sıralamaya iPhone'ların dahil edilmediğini belirtelim.

Bu listenin, AnTuTu Benchmark uygulamasını kullanan ve cihazları hakkında yorum yapan Çinli kullanıcıların memnuniyet oranlarına dayandığını belirtelim. Bu sıralama, kullanıcıların kendi cihazları hakkındaki öznel değerlendirmelerine dayanıyor ve cihazların performansı ile ilgili değil.

Geçtiğimiz yılın kasım ayında piyasaya sürülen Huawei Mate 70 Pro+ yüzde 98,43 kullanıcı memnuniyeti oranı ile listenin ilk sırasında yer aldı. Gücünü Kirin 9020 işlemcisinden alan telefon 16 GB RAM, 100W hızlı şarj, gelişmiş kamera sistemi ve daha birçok özelliğiyle öne çıkıyor.

Çok şık bir tasarıma sahip olan Huawei Mate 70 Pro ise yüzde 97,69 kullanıcı memnuniyeti oranı ile ikinci sırada konumlandı. 6,9 inç ekran büyüklüğüne sahip telefonda Kirin 9020 işlemcisi, 12 GB RAM, 5.500 mAh batarya kapsitesi ve 100W hızlı şarj teknolojisi bulunuyor.

Üçüncü sırada yüzde 96,94 kullanıcı memnuniyeti oranı ile Xiaomi 15S Pro, dördüncü sırada ise yüzde 96,67 kullanıcı memnuniyeti oranı ile vivo S30 yer aldı. Bu telefonları yüzde 95,76 ile OPPO Find X8 Ultra ve yüzde 95,58 ile Xiaomi 15 Ultra takip etti.

2025 yılının ağustos ayında tanıtılan iQOO Z10 Turbo+ yüzde 94,77 oran ile yedinci sırada yer aldı. Gücünü Dimensity 9400+ işlemcisinden alan telefonda 8.000 mAh batarya kapasitesi, 90W hızlı şarj teknolojisi ve 6,78 inç ekran büyüklüğü bulunuyor.

AnTuTu'ya Göre En Çok Sevilen Telefonlar (Ağustos 2025)